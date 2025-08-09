Sekiro: Shadows Die Twice: Anime-Adaption rückt anscheinend näher

Die lang anhaltenden Gerüchte über eine Anime-Adaption von Sekiro: Shadows Die Twice erhalten neuen Auftrieb: Eine Web-Domain für ein entsprechendes Projekt wurde kürzlich registriert.

Bereits seit 2023 kursieren Spekulationen, dass sowohl Sekiro als auch Ghost of Tsushima als Anime umgesetzt werden sollen.

Während die Anime-Adaption zu Ghost of Tsushima inzwischen offiziell bestätigt wurde und sich bei Kamikaze Douga in Produktion befindet, stand ein ähnlicher Schritt für Sekiro bislang aus. Die nun registrierte Domain deutet jedoch darauf hin, dass auch Sekiro: Shadows Die Twice bald eine eigene Anime-Umsetzung erhalten könnte. Eine offizielle Ankündigung steht derzeit noch aus.