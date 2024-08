Selfloss: Release-Termin steht fest

Autor:, in / Selfloss

Maximum Entertainment und Entwickler Goodwin Games freuen sich, bekannt zu geben, dass die epische Erzählung Selfloss am 12. September für PC, Nintendo Switch, PlayStation 5 und Xbox Series X|S erscheinen wird.

In einer Welt, in der Wale angebetet werden, schlüpfen die Spieler in die Rolle von Kazimir, einem Heiler, der auf der Suche nach einem Heilmittel für die mysteriöse Krankheit ist, die seine Welt verdirbt.

Auf ihrer Reise treffen die Spieler auf denkwürdige Charaktere und nutzen das Licht ihres magischen Stabs, um das Miasma zu bekämpfen – die mysteriöse Krankheit, die die Welt überrollt hat.

Die Spieler reisen mit dem Boot oder zu Fuß durch eine atemberaubende Landschaft, die reich an Geschichte und Geheimnissen ist, und erkunden eine von slawischen und isländischen Mythen inspirierte Welt, während sie anderen helfen, Not und Trauer zu überwinden.