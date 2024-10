Sengoku Dynasty: Early Access auf Steam endet im November

Autor:, in / Sengoku Dynasty

Sengoku Dynasty verlässt den Early Access am 7. November auf Steam verlassen, während der Release auf Konsolen 2025 erfolgt.

Das Entwicklungsstudio Superkami und Publisher Toplitz Productions kündigen an, dass Sengoku Dynasty die Early-Access-Phase am 7. November 2024 verlassen wird und mit einem großen Update in die Version 1.0 auf Steam übergeht.

Nachdem vor kurzem bekannt gegeben wurde, dass die Mischung aus Siedlungsbau in einer offenen Welt, Lebenssimulation und Survival 2025 auch auf Konsolen verfügbar sein wird, erreicht Sengoku Dynasty auf dem PC mit dem Übergang in die Version 1.0 den nächsten großen Meilenstein.

Während der Early-Access-Phase hat das Team von Superkami Sengoku Dynasty mit jedem der zahlreichen bedeutungsvollen Updates kontinuierlich verbessert und inhaltlich erweitert. Unter Einbeziehung des wertvollen Community-Feedbacks wurden neue Features hinzugefügt, die Spieltiefe erhöht und die allgemeine Spielerfahrung verbessert.

Über die letzten 14 Monate hinweg wurden u.a. die Abläufe der Produktionsstätten optimiert, der Charakterfortschritt erweitert sowie verbessert und ein Kampfsystem integriert, dass sich mit seinen taktischen Block-, Konter- und Ausweichmöglichkeiten von Souls-Spielen inspirieren ließ. Zusätzlich wurden z.B. ein Zufriedenheits-System, das Dynastie-Lager, Verbesserungen an der Benutzerführung oder Infrastruktur-Optimierungen eingeführt.

Das so genannte “Daimyō System” fügt Sengoku Dynasty eine strategische Komponente hinzu, indem man Regionen befreien kann, die von feindlichen Fraktionen beherrscht werden. Wenn ihr die Gegner vertreibt und wichtige Infrastruktur wieder herstellt, könnt ihr Zugriff auf seltene Rohstoffe oder einzigartige Technologien bekommen und so eure Dynastie wichtige Vorteile verschaffen.

Dieses System lässt euch noch tiefer in die allgegenwärtigen Gebietskämpfe eintauchen, die man mit dem feudalen Japan dieser Ära assoziiert. Trotz der erweiterten Möglichkeiten, die Kampf und Eroberung eröffnen, bleibt Sengoku Dynasty seiner Linie treu, sich eurem bevorzugten Spielstil anzupassen: Ihr könnt euch je nach euren Vorlieben z.B. komplett auf die Geschichte und den Siedlungsbau konzentrieren.

Matthias Wünsche, CEO Toplitz Productions kommentiert: “Mit Sengoku Dynasty hat das Team von Superkami seit dem Start in den Early Access großen Stellenwert auf das Feedback der Community gelegt und eine einzigartige immersive Spielerfahrung geschaffen. Eine Welt, die Historie mit Abenteuer vermischt und in der man mit dem Ziel, ein die Geschichte überdauerndes Vermächtnis zu hinterlassen, dem Japan des 16. Jahrhunderts seinen individuellen Stempel aufdrücken kann, wie es im Genre nur selten möglich ist.”

Sengoku Dynasty bietet einen einzigartigen, auf historischen Fakten basierenden Einblick in japanische Sozialstrukturen, Handwerkskunst sowie Wirtschaft und garniert dies mit einer faszinierenden Mischung aus Überlebenskampf, Gebietserkundung und Handwerkskunst. Dabei kommen sowohl Solisten auf ihre Kosten als auch Fans von kooperativen Spielerfahrungen, wenn sie sich mit bis zu drei Freunden den Herausforderungen des feudalen Japans stellen.