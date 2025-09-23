Sengoku Dynasty: Erscheint am 26. September für PS5 und Xbox Series X

Mit Sengoku Dynasty erwartet euch ab dem 26. September ein einzigartiges Spielerlebnis auf PlayStation 5 und Xbox Series X.
Das Spiel vereint Open-World-Survival, Dorfaufbau und Rollenspiel in einem nahtlosen Abenteuer, das euch tief in das mittelalterliche Japan eintauchen lässt.
Ob ihr allein oder im Koop-Modus spielt, ihr wählt euren eigenen Weg als Anführer, Handwerker, Krieger oder Mönch und gestaltet euer Vermächtnis nach euren Vorstellungen.
In Sengoku Dynasty sammelt ihr Rohstoffe, fertigt Waffen und Werkzeuge an, führt Kämpfe gegen Bedrohungen und errichtet euer eigenes blühendes Dorf.
Die dynamischen Jahreszeiten bringen Abwechslung und neue Herausforderungen, während ihr einen Balanceakt zwischen Kriegsführung, Weisheit, Spiritualität und Wachstum meistern müsst. Dank vollständiger Controller-Unterstützung und optimierter Performance für Konsolen bietet Sengoku Dynasty ein reibungsloses Spielerlebnis. Dieses epische Abenteuer im Japan der Sengoku-Ära ist ein Muss für alle Fans von Survival-Games, Rollenspielen und Aufbau-Simulationen.
Ich wäre für ein Survival-Spiel im Schwarzwald. Das ist leider kaum Thema bei Games, dabei haben wir so viele tolle Ruinen, die zum Leben erweckt werden könnten
Sengoku Dynasty gibt es schon für PS5 und Xbox Series X, und zwar seit einem Monat.
Ja seit 21.08 glaube ich
Wenn ich das richtig sehe, dann geht es um die Veröffentlichung einer Handelsversion bzw. einer Ultimate Version.
Weder das eine noch das andere gab es zuvor.
Es gab bisher nur die Basisversion im digitalen Store.
Dann ist die News aber verwirrend geschrieben.
OK und was spiele ich da die ganze Zeit 😅😅😂😂
Und das erfährt man erst jetzt?🤔
Leider kein guter Port.
Ständig nachladenden Texturen, wenn man den Char dreht, das Game ist viel zu dunkel und die Einstellungen helfen nicht. Auch die Controller Steuerung ist nicht so gut wie bei Medievil Dynasty.
Macht dennoch gewohnt Spaß aber habe es erstmal pausiert, in der Hoffnung dass sich da noch was bessert.
Auf welcher Konsole spielst du es?
Hmm, schade.. hatte ich aber schon fast befürchtet.
Die Steam Reviews waren auch immer so, dass es nicht optimal läuft und ziemlich viele Ressourcen frisst. Bezweifle fast, dass sich da noch was bessern wird..
Super Game macht Laune
Ist zurzeit eher nicht mein Genre, sieht aber trotzdem interessant aus.
Ansich finde ich es echt cool, dass man ein japanisches Dorf errichten kann, aber ich finde das bauen in solchen 3D Spielen nicht sehr befriedigend.
Da finde ich Spiele besser, die in eine Vogelperspektive wechseln, wenn man etwas baut. Nimmt zwar bisssel was vom Realismus, aber die Übersichtlichkeit ist deutlich besser.
Hätte gerne mal ein Anno like mit japanischen Setting… aber sowas gab es irgendwie noch nie (bitte jetzt nicht mit Oh! Edo Towns für Smartphone kommen).
Mittelalter, Römisches Reich, Ägypten, Griechenland, China gab es schon und in letzter Zeit wieder sehr viele mit römischen und chinesischen Setting, aber Japan.. nope..
Ist da fehler drin oder kommt es nur für die Series X? Was ist mit S?
Natürlich auch für Series S – jedenfalls laut Publisher (der übrigens aus Deutschland ist)