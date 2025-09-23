Sengoku Dynasty: Erscheint am 26. September für PS5 und Xbox Series X

Mit Sengoku Dynasty erwartet euch ab dem 26. September ein einzigartiges Spielerlebnis auf PlayStation 5 und Xbox Series X.

Das Spiel vereint Open-World-Survival, Dorfaufbau und Rollenspiel in einem nahtlosen Abenteuer, das euch tief in das mittelalterliche Japan eintauchen lässt.

Ob ihr allein oder im Koop-Modus spielt, ihr wählt euren eigenen Weg als Anführer, Handwerker, Krieger oder Mönch und gestaltet euer Vermächtnis nach euren Vorstellungen.

In Sengoku Dynasty sammelt ihr Rohstoffe, fertigt Waffen und Werkzeuge an, führt Kämpfe gegen Bedrohungen und errichtet euer eigenes blühendes Dorf.

Die dynamischen Jahreszeiten bringen Abwechslung und neue Herausforderungen, während ihr einen Balanceakt zwischen Kriegsführung, Weisheit, Spiritualität und Wachstum meistern müsst. Dank vollständiger Controller-Unterstützung und optimierter Performance für Konsolen bietet Sengoku Dynasty ein reibungsloses Spielerlebnis. Dieses epische Abenteuer im Japan der Sengoku-Ära ist ein Muss für alle Fans von Survival-Games, Rollenspielen und Aufbau-Simulationen.