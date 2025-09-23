Sengoku Dynasty: Erscheint am 26. September für PS5 und Xbox Series X

Image: Toplitz Productions

Sengoku Dynasty: Mittelalterliches Japan trifft auf Survival, Rollenspiel und Aufbau-Action!

Mit Sengoku Dynasty erwartet euch ab dem 26. September ein einzigartiges Spielerlebnis auf PlayStation 5 und Xbox Series X.

Das Spiel vereint Open-World-Survival, Dorfaufbau und Rollenspiel in einem nahtlosen Abenteuer, das euch tief in das mittelalterliche Japan eintauchen lässt.

Ob ihr allein oder im Koop-Modus spielt, ihr wählt euren eigenen Weg als Anführer, Handwerker, Krieger oder Mönch und gestaltet euer Vermächtnis nach euren Vorstellungen.

In Sengoku Dynasty sammelt ihr Rohstoffe, fertigt Waffen und Werkzeuge an, führt Kämpfe gegen Bedrohungen und errichtet euer eigenes blühendes Dorf.

Die dynamischen Jahreszeiten bringen Abwechslung und neue Herausforderungen, während ihr einen Balanceakt zwischen Kriegsführung, Weisheit, Spiritualität und Wachstum meistern müsst. Dank vollständiger Controller-Unterstützung und optimierter Performance für Konsolen bietet Sengoku Dynasty ein reibungsloses Spielerlebnis. Dieses epische Abenteuer im Japan der Sengoku-Ära ist ein Muss für alle Fans von Survival-Games, Rollenspielen und Aufbau-Simulationen.

= Partner- & Affiliate-Links: Mögliche aufgeführte Angebote sind in der Regel mit sogenannten Affiliate-Links versehen. Mit einem Kauf über einen dieser Links unterstützt ihr Xboxdynasty. Ohne Auswirkung auf den Preis erhalten wir vom Anbieter eine kleine Provision und können diese Website kostenlos für euch anbieten.

  1. DrFreaK666 145180 XP Master-at-Arms Gold | 23.09.2025 - 10:03 Uhr

    Ich wäre für ein Survival-Spiel im Schwarzwald. Das ist leider kaum Thema bei Games, dabei haben wir so viele tolle Ruinen, die zum Leben erweckt werden könnten

  3. Ralle89 15160 XP Sandkastenhüpfer Level 3 | 23.09.2025 - 10:26 Uhr

    OK und was spiele ich da die ganze Zeit 😅😅😂😂

  5. AnCaptain4u 229435 XP Xboxdynasty Veteran Bronze | 23.09.2025 - 11:05 Uhr

    Leider kein guter Port.
    Ständig nachladenden Texturen, wenn man den Char dreht, das Game ist viel zu dunkel und die Einstellungen helfen nicht. Auch die Controller Steuerung ist nicht so gut wie bei Medievil Dynasty.
    Macht dennoch gewohnt Spaß aber habe es erstmal pausiert, in der Hoffnung dass sich da noch was bessert.

    • Homunculus 269960 XP Xboxdynasty Veteran Silber | 23.09.2025 - 12:41 Uhr
      Antwort auf AnCaptain4u

      Hmm, schade.. hatte ich aber schon fast befürchtet.

      Die Steam Reviews waren auch immer so, dass es nicht optimal läuft und ziemlich viele Ressourcen frisst. Bezweifle fast, dass sich da noch was bessern wird..

  8. Homunculus 269960 XP Xboxdynasty Veteran Silber | 23.09.2025 - 12:46 Uhr

    Ansich finde ich es echt cool, dass man ein japanisches Dorf errichten kann, aber ich finde das bauen in solchen 3D Spielen nicht sehr befriedigend.

    Da finde ich Spiele besser, die in eine Vogelperspektive wechseln, wenn man etwas baut. Nimmt zwar bisssel was vom Realismus, aber die Übersichtlichkeit ist deutlich besser.

    Hätte gerne mal ein Anno like mit japanischen Setting… aber sowas gab es irgendwie noch nie (bitte jetzt nicht mit Oh! Edo Towns für Smartphone kommen).
    Mittelalter, Römisches Reich, Ägypten, Griechenland, China gab es schon und in letzter Zeit wieder sehr viele mit römischen und chinesischen Setting, aber Japan.. nope..

