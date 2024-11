Autor:, in / Sengoku Dynasty

Familie, Vermächtnis und Gemeinschaft: Neues Insider-Video zu Sengoku Dynasty wirft einen Blick in die Zukunft.

Entwickler Superkami und Publisher Toplitz Productions freuen sich, ein neues Insider-Video für Sengoku Dynasty, die motivierende Mischung aus Siedlungsbau, Lebenssimulation und Survival-Abenteuer präsentieren zu können.

In einer Woche wird Sengoku Dynasty den Early Access auf PC verlassen und damit das nächste Etappenziel der bislang gut 14 Monate dauernden Reise erreichen, in der das Spiel durchgängig mit umfangreichen Inhalten sowie wichtigen Updates versorgt wurde.

Das neu veröffentlichte Insider-Video gibt euch weitere Einblicke in essenzielle Mechaniken, die den Titel mit der Version 1.0 Einzug zusätzlich aufwerten, so z.B. in das Beziehungssystem. Ihr könnt euch auf romantische Dialoge sowie Missionen oder Familienleben mit Geburten und sogar Elternschaft freuen.

Dies ist alles ein Teil der Option, euer Vermächtnis an eure Nachfahren zu übergeben – eine Mechanik, die in einem der kommenden Updates nach der Veröffentlichung integriert wird.

Zusätzlich werden neue Waffen sowie verbesserte Ausrüstung zur Verfügung stehen. Ihr habt sogar Zugriff auf ein komplettes Samurai-Set! Ebenso kann man in Version 1.0 eine deutlich verbesserte KI für Tiere und Gegner beobachten.

Ein großer Teil der Faszination, die Sengoku Dynasty ausübt, ist das immersive Gefühl, ein essenzieller Bestandteil einer Dorfgemeinschaft zu sein, in der man freundschaftliche Bande knüpft.

Mit der Version 1.0 werdet ihr z.B. bemerken, dass ihr angemessen begrüßt und verabschiedet werdet, wenn sich eure Mitbürger eurem Status entsprechend verhalten. Je höher das Dynastie-Level ist und je glücklicher die Bewohner sind, desto respektvoller ist ihr Umgang euch gegenüber.

Andere wichtige Ergänzungen beinhalten u.a. einen Charakter-Editor, mit dessen Hilfe du ein individuelles virtuelles Alter Ego erschaffen kannst, inkl. der Option, weibliche Figuren zu erstellen.

Sengoku Dynasty wird den Early Access auf PC am 7. November 2024 verlassen. Details zu den 2025 erscheinenden Konsolenversionen werden zu einem späteren Zeitpunkt veröffentlicht.