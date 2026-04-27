Sengoku Dynasty: Gratis Sakura-Update bringt neue Inhalte

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Image: Toplitz Productions

Sengoku Dynasty bekommt Sakura-Update und DLC – neue Inhalte ab Ende April verfügbar.

Ein neues Update bringt frische Inhalte für Sengoku Dynasty und steht ganz im Zeichen der Kirschblütensaison. Das sogenannte Sakura-Update erscheint am 30. April 2026 und wird kostenlos für alle Spieler bereitgestellt.

Im Mittelpunkt stehen neue Personalisierungsoptionen sowie zusätzliche Ausrüstung. Dazu gehört unter anderem der Otsuchi als neue Waffe innerhalb eines thematisch passenden Sakura-Sets. Ergänzt wird das Update durch neue Kleidungssets für männliche und weibliche Charaktere sowie ein erweitertes Level- und Spezialisierungssystem.

Auch NPCs profitieren von den Neuerungen. Flüchtlinge, die sich der eigenen Siedlung anschließen, erhalten zusätzliche Outfit-Varianten, die sich dynamisch am Fortschritt des Dynasty-Levels orientieren.

Parallel dazu erscheint ein kostenpflichtiger DLC mit weiteren kosmetischen Inhalten. Dazu zählen Menpō-Masken, neue Samurai-Rüstungen sowie ein aufwendig gestaltetes Porzellan-Waffenset. Zusätzlich stehen anpassbare Banner und Flaggen zur Verfügung, mit denen sich über 30 verschiedene Varianten erstellen lassen.

Die neuen Sakura-Inhalte werden am 30. April 2026 auf allen Plattformen veröffentlicht. Ein weiteres großes Gratis-Update ist bereits für Ende Juni angekündigt, konkrete Details dazu stehen noch aus.

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2 Kommentare Added

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  1. RumRoGERs 146525 XP Master-at-Arms Gold | 27.04.2026 - 11:07 Uhr

    Boa cool. Ist das sowas wie Medieval Dynasty nur in Japan? Das wäre ja mega interessant

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  2. Hattori Hanzo 40925 XP Hooligan Krauler | 27.04.2026 - 11:22 Uhr

    Ich hätte mir das Game am Wochenende beinahe geholt da im Sale, aber auf den Survival/ Aufbau Teil hab ich gar keinen Bock. Will eigentlich nur das Dorf gegen feindliche Clans verteidigen und habs dann gelassen.

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