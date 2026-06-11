Sengoku Dynasty: Großes Gratis-Update bringt Imkerei und neue Bauoptionen

Sengoku Dynasty erhält mit dem Shokunin-Update neue Produktionsketten, Gebäude und Ausrüstung.

Ab heute wird die Welt von Sengoku Dynasty auf Konsolen und PC erneut erweitert, denn das kostenlose Shokunin-Update ergänzt das Survival-Abenteuer um neue Produktionsmöglichkeiten, zusätzliche Bauoptionen und weitere Ausrüstung.

Nach dem Kanata-Update mit einer neuen Inselgruppe und dem Sakura-Update im Frühjahr liefern Entwickler Superkami und Publisher Toplitz Productions damit das nächste größere Inhaltsupdate für die offene Spielwelt des feudalen Japans.

Zu den wichtigsten Neuerungen gehört die Einführung der Imkerei. Spieler können künftig Bienenstöcke errichten und Honig sowie Bienenwachs produzieren.

Die neuen Ressourcen erweitern bestehende Produktionsketten und schaffen zusätzliche Möglichkeiten für den wirtschaftlichen Ausbau der eigenen Siedlung.

Auch das Bausystem wird mit dem Update ausgebaut. Neu hinzu kommen Steinfundamente und passende Rampen, die zusätzliche Gestaltungsmöglichkeiten für Gebäude bieten.

Darüber hinaus stehen klassische Tonziegel-Dächer, Papier-Türen und Strohzäune zur Verfügung, um Siedlungen noch authentischer im Stil des feudalen Japans zu gestalten.

Das Shokunin-Update ergänzt außerdem verschiedene neue Bauwerke und Objekte. Dazu gehören unter anderem Töpferöfen und weitere Produktionsstrukturen.

Zusätzlich finden neue Gegenstände wie Tonwaren, Honig und Bienenwachs ihren Weg ins Spiel.

Für die passende Optik sorgt ein neues Imker-Kleidungsset. Darüber hinaus können Spieler einzigartige Masken in Form einer Katze oder eines Vogels freischalten.

Kampforientierte Spieler erhalten zudem zwei neue legendäre Waffensets namens Spirit of the Woods und Spirit of the Sea, die das bestehende Arsenal erweitern.

Neben den neuen Inhalten enthält das Update auch verschiedene Fehlerbehebungen und allgemeine Optimierungen.