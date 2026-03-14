Sengoku Dynasty: Kostenloses Kanata-Update bringt neue Inseln & Features auf PC, PS5 & Xbox

Das ‘Kanata’-Update für Sengoku Dynasty ist ab sofort verfügbar und bringt euch eine riesige neue Inselgruppe sowie zahlreiche neue Gameplay-Features.
Ihr könnt jetzt die subtropische Inselwelt im Südwesten erkunden, die sich über drei große Regionen erstreckt. Euch erwarten exotische Pflanzen, einzigartige Tiere, neue Bauoptionen und gefährliche Piraten, die eure Fähigkeiten als Kundschafter, Kämpfer oder Siedlungsbauer herausfordern.
Zusätzlich beinhaltet das Update zahlreiche Verbesserungen:
- Geschmeidigere Kämpfe
- Optimiertes Handwerk und Siedlungsbau
- Überarbeiteter Siedlungsfortschritt: Der Glockenturm hat jetzt sieben freischaltbare Stufen und ihr könnt die Glocken selbst herstellen
Das kostenlose Update bringt Sengoku Dynasty auf Version 1.2 und erweitert das Spiel um die bisher tiefgehendste Spielerfahrung.
5 Kommentare AddedMitdiskutieren
Sengoku – Son Goku – Dynastie – Katana – Kanata: Das Update macht mich ganz kirre, obwohl ich das Spiel nicht mal kenne 🙃
Kostenlosw Updates sind immer knorke
Hab auch erst Katana gelesen 😅, nettes Update.
Ich möchte das für den GamePass haben 🙂
Oh ja, wäre ein tolles Spiel für den Pass.
Vielleicht kommt es ja bald, Medieval Dynasty ist ja auch im Gamepass.