Sengoku Dynasty: Kostenloses Kanata-Update bringt neue Inseln & Features auf PC, PS5 & Xbox

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Image: Toplitz Productions

Das neue ‘Kanata’-Update für Sengoku Dynasty bringt eine riesige neue Inselgruppe sowie zahlreiche Features.

Das ‘Kanata’-Update für Sengoku Dynasty ist ab sofort verfügbar und bringt euch eine riesige neue Inselgruppe sowie zahlreiche neue Gameplay-Features.

Ihr könnt jetzt die subtropische Inselwelt im Südwesten erkunden, die sich über drei große Regionen erstreckt. Euch erwarten exotische Pflanzen, einzigartige Tiere, neue Bauoptionen und gefährliche Piraten, die eure Fähigkeiten als Kundschafter, Kämpfer oder Siedlungsbauer herausfordern.

Zusätzlich beinhaltet das Update zahlreiche Verbesserungen:

  • Geschmeidigere Kämpfe
  • Optimiertes Handwerk und Siedlungsbau
  • Überarbeiteter Siedlungsfortschritt: Der Glockenturm hat jetzt sieben freischaltbare Stufen und ihr könnt die Glocken selbst herstellen

Das kostenlose Update bringt Sengoku Dynasty auf Version 1.2 und erweitert das Spiel um die bisher tiefgehendste Spielerfahrung.

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5 Kommentare Added

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  1. Kenty 246350 XP Xboxdynasty Veteran Bronze | 14.03.2026 - 09:48 Uhr

    Sengoku – Son Goku – Dynastie – Katana – Kanata: Das Update macht mich ganz kirre, obwohl ich das Spiel nicht mal kenne 🙃

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    • d4wGkw0n 35380 XP Bobby Car Raser | 14.03.2026 - 11:50 Uhr
      Antwort auf Terendir

      Oh ja, wäre ein tolles Spiel für den Pass.

      Vielleicht kommt es ja bald, Medieval Dynasty ist ja auch im Gamepass.

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