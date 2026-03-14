Sengoku Dynasty: Kostenloses Kanata-Update bringt neue Inseln & Features auf PC, PS5 & Xbox

Das neue ‘Kanata’-Update für Sengoku Dynasty bringt eine riesige neue Inselgruppe sowie zahlreiche Features.

Das ‘Kanata’-Update für Sengoku Dynasty ist ab sofort verfügbar und bringt euch eine riesige neue Inselgruppe sowie zahlreiche neue Gameplay-Features.

Ihr könnt jetzt die subtropische Inselwelt im Südwesten erkunden, die sich über drei große Regionen erstreckt. Euch erwarten exotische Pflanzen, einzigartige Tiere, neue Bauoptionen und gefährliche Piraten, die eure Fähigkeiten als Kundschafter, Kämpfer oder Siedlungsbauer herausfordern.

Zusätzlich beinhaltet das Update zahlreiche Verbesserungen:

Geschmeidigere Kämpfe

Optimiertes Handwerk und Siedlungsbau

Überarbeiteter Siedlungsfortschritt: Der Glockenturm hat jetzt sieben freischaltbare Stufen und ihr könnt die Glocken selbst herstellen

Das kostenlose Update bringt Sengoku Dynasty auf Version 1.2 und erweitert das Spiel um die bisher tiefgehendste Spielerfahrung.