Sengoku Dynasty: Spieler steigen im August zum Daymiō auf

Erschafft euer Vermächtnis in Sengoku Dynasty , wenn das Spiel ab dem 21. August 2025 auf Konsolen erscheint.

Das polnische Entwicklungsstudio Superkami und Publisher Toplitz Productions freuen sich, das Veröffentlichungsdatum für die Konsolenversion von Sengoku Dynasty anzukündigen.

Das im feudalen Japan angesiedelte Survival-Rollenspiel in einer offenen Welt wird am 21. August 2025 auf PlayStation 5, Xbox Series X|S sowie Xbox PC (inkl. Unterstützung für Xbox Play Anywhere) erscheinen und Konsolen-Eroberer zu einer aufregenden Mischung aus Welterkundung, Siedlungsbau, Dynastie-Management und Kampf einladen.

Betretet eine atemberaubend schöne Welt, nachdem ihr an der fiktiven Küste des malerischen Nata-Tals Schiffbruch erleidet und ums Überleben kämpft. Versucht, euren Platz in einer Gesellschaft zu finden, die den unnachgiebigen Kriegen der Sengoku-Ära zu entfliehen versucht.

Gewinnt das Vertrauen der Bevölkerung, baut Unterkünfte für sie, sorgt für ihre Sicherheit und beobachtet, wie eure Siedlungen wachsen. Gründet eine Familie und übertragt euren Nachwuchs alle Verantwortung, bevor ihr eure Dynastie in ihren Fußstapfen fortsetzt.

Die Konsolenversion von Sengoku Dynasty bündelt die gesamten seit dem Early-Access-Start im Sommer 2023 veröffentlichten PC-Inhalte – inkl. des kürzlich veröffentlichten ‘Bushidō’-Updates auf Version 1.1, das den reichhaltigen Spielmechaniken u.a. Überfälle auf deine Dörfer hinzufügte.

Dank des plattformübergreifenden Koop-Multiplayer für bis zu vier Überlebende könnt ihr die offene Welt mit euren Freunden durchstreifen – ungeachtet des Systems, auf dem sie sich zu Hause fühlen.

Bereitet euch auf die ultimative Lebenssimulation im feudalen Japan vor. Sengoku Dynasty erscheint am 21. August 2025 für PlayStation 5 (optimiert für PlayStation 5 Pro), Xbox Series X|S sowie Xbox PC. Vorbestellungen mit einem Rabatt in Höhe von 20 % sind ab sofort im PlayStation Store (nur für Abonnenten von PlayStation Plus) sowie im Xbox Store möglich.