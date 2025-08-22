Sengoku Dynasty: Survival-Rollenspiel jetzt erhältlich

Das polnische Entwicklungsstudio Superkami und Publisher Toplitz Productions freuen sich, die Veröffentlichung von Sengoku Dynasty, der Mischung aus Lebenssimulation, Rollenspiel, Action-Adventure und Siedlungs-Management auf Xbox Series X|S, PlayStation 5 sowie Xbox auf PC ankündigen zu können.

Betretet ein beschauliches und bildschönes, aber gleichzeitig gefährliches Japan zur Zeit der Sengoku-Kriege, wenn ihr auf einer Insel Schiffbruch erleidet und versucht, euren Platz im ‘Königreich der Bauern’ zu finden – einer Gesellschaft geeint durch das Bedürfnis, den Kriegswirren zu entkommen und entschlossen, Frieden zu finden.

Baut euer Leben wieder auf, helft anderen Flüchtlingen, stellt ihnen Unterkünfte und Arbeit zur Verfügung und vergrößert eure Siedlungen. Findet die Liebe eures Lebens, gründet eine Familie und übergebt dann euer gesamtes Hab und Gut an euer Kind, damit ihr mit ihm eure Dynastie fortsetzen könnt.

Aber seid vorsichtig: Wo Reichtum ist, gibt es Neider und Gefahr in Form zahlreicher Fraktionen, die versuchen werden, eure Dörfer zu überfallen.

Sengoku Dynasty bietet eine motivierende Solo-Spielerfahrung über Dutzende von Stunden, doch blüht auch im kooperativen Mehrspielermodus für bis zu vier Überlebende auf. Also schnappt euch eure Freunde und startet das Abenteuer, in dem ihr dank der Cross-Plattform-Kompatibilität über Plattformgrenzen hinweg gemeinsam baut, erkundet, kämpft und überlebt, gleichgültig, auf welchem System ihr euch zu Hause fühlt.

Freut euch auf sämtliche Inhalte (inkl. des kürzlich veröffentlichten ‘Bushidō’-Updates), welche die PC-Version mit bislang über 500.000 verkauften Einheiten zu einem Hit gemacht haben. Erlebt die ultimative Lebenssimulation im feudalen Japan auf Konsolen.

Sengoku Dynasty ist ab sofort auf PlayStation 5, Xbox Series X|S sowie Xbox auf PC erhältlich.