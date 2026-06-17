Senua: Enthüllung sollte Käufer für Ninja Theory anlocken – Gerücht

Ein neuer Bericht sorgt für Diskussionen über die strategische Einordnung des jüngsten Senua-Reveals im Rahmen des Xbox-Showcases und die Zukunft des Studios Ninja Theory.
Demnach soll Microsoft bereits vor der Präsentation vom 7. Juni die Entscheidung getroffen haben, sich perspektivisch von Ninja Theory zu trennen oder das Studio umzustrukturieren. Der Reveal des neuen Spiels innerhalb des Senua-Franchise sei laut Bericht Teil einer möglichen Strategie gewesen, um potenzielles Investoreninteresse am Studio zu steigern.
Die Idee dahinter soll gewesen sein, ein neu angekündigtes Projekt als Argument für eine mögliche Übernahme oder Beteiligung zu nutzen. Damit hätte der Showcase nicht nur der Spielepräsentation gedient, sondern auch eine wirtschaftliche Signalwirkung nach außen entfalten sollen.
Laut den zitierten Informationen aus dem Umfeld der Berichterstattung sei diese Strategie jedoch nicht wie erhofft aufgegangen. Statt eines Verkaufsinteresses mehren sich aktuell Hinweise darauf, dass Ninja Theory weiterhin von strukturellen Maßnahmen innerhalb der Xbox-Sparte betroffen sein könnte.
Parallel dazu wird berichtet, dass auch andere Studios innerhalb des Xbox-Portfolios über mögliche Restrukturierungen oder Gespräche zu alternativen Lösungen verhandeln. Offizielle Bestätigungen für eine Schließung von Ninja Theory liegen jedoch derzeit nicht vor.
Die aktuellen Entwicklungen stehen im Kontext umfassender Veränderungen innerhalb der Xbox-Gaming-Sparte, die bereits in den vergangenen Wochen durch verschiedene Berichte über Umstrukturierungen und strategische Neuausrichtungen geprägt war.
39 Kommentare AddedMitdiskutieren
Die Situation kommt mir vor wie ein Aprilscherz, unfassbar 🙃💀.
Ich verstehe die Idee, ich verstehe warum Ninja Theory weg soll… Aber es ist trotzdem verdammt unglücklich.
Evtl ein Investor namens Sony, der macht das ganze dann exklusiv. Das ganze ist so verdammt lächerlich.
Und schließt das Studio dann.
… Bevor es veröffentlicht werden kann.
Genauso wird es dann sein.
Ninja Theory stand schon kurz vor dem aus und das lag damals an Sony…Trotzdem würde ich die Marke Hellblade tatsächlich bei Sony oder Remedy sehen, beide sind in der Lage was tolles draus zu machen. So sehr ich Ninja Theory mag…sie können einfach kein Gameplay. Glaub auch der Investor müsste es multi releasen.
Hab mich mal etwas reingelesen und ja, die standen wohl auch schon vor MS öfter auf der Kippe. Deren Spiele haben wohl nie sonderlich gut performt.
Schade drum, die haben definitiv potenzial.
okay, das macht dann natürlich Sinn. Es ist „schonender“ für die Studios, wenn Sie einen anderen Investor finden oder Banken von einem Kredit überzeugen können, um sich eigenständig zu machen. Gespielt habe ich die Beiden Hallblade spiele nur, weil Sie kurze Completions sind, gefallen hat mir keines. Und dann mussten die Deppen zur PS Fassung ein neues Achievement hinzufügen, wo man das Spiel auf dem höchsten Schwierigkeitsdgrad nochmals spielen muss, nur um den Leuten die Completion zu verhageln😡 Denen weine ich keine Träne nach☠️
Schwierige Zeiten, überall…
Senua war auch immer mehr eine Tech Demo. Mir wären die Spiele eigentlich egal. Verfolge das nur wegen der Melina ein wenig weil die aus der selben Region wie ich kommt.
Ist eigentlich der 1.April?
Das kann doch alles nicht der Realität entsprechen 🤣🤣🤣