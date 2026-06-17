Senua: Enthüllung sollte Käufer für Ninja Theory anlocken – Gerücht

Ein neuer Bericht wirft Fragen zur Strategie hinter dem Senua-Reveal und der Zukunft von Ninja Theory bei Xbox auf.

Ein neuer Bericht sorgt für Diskussionen über die strategische Einordnung des jüngsten Senua-Reveals im Rahmen des Xbox-Showcases und die Zukunft des Studios Ninja Theory.

Demnach soll Microsoft bereits vor der Präsentation vom 7. Juni die Entscheidung getroffen haben, sich perspektivisch von Ninja Theory zu trennen oder das Studio umzustrukturieren. Der Reveal des neuen Spiels innerhalb des Senua-Franchise sei laut Bericht Teil einer möglichen Strategie gewesen, um potenzielles Investoreninteresse am Studio zu steigern.

Die Idee dahinter soll gewesen sein, ein neu angekündigtes Projekt als Argument für eine mögliche Übernahme oder Beteiligung zu nutzen. Damit hätte der Showcase nicht nur der Spielepräsentation gedient, sondern auch eine wirtschaftliche Signalwirkung nach außen entfalten sollen.

Laut den zitierten Informationen aus dem Umfeld der Berichterstattung sei diese Strategie jedoch nicht wie erhofft aufgegangen. Statt eines Verkaufsinteresses mehren sich aktuell Hinweise darauf, dass Ninja Theory weiterhin von strukturellen Maßnahmen innerhalb der Xbox-Sparte betroffen sein könnte.

Parallel dazu wird berichtet, dass auch andere Studios innerhalb des Xbox-Portfolios über mögliche Restrukturierungen oder Gespräche zu alternativen Lösungen verhandeln. Offizielle Bestätigungen für eine Schließung von Ninja Theory liegen jedoch derzeit nicht vor.

Die aktuellen Entwicklungen stehen im Kontext umfassender Veränderungen innerhalb der Xbox-Gaming-Sparte, die bereits in den vergangenen Wochen durch verschiedene Berichte über Umstrukturierungen und strategische Neuausrichtungen geprägt war.