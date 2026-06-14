Senua: Neues Action-Adventure wird deutlich umfangreicher als die Hellblade-Spiele

Ninja Theory hat neue Details zum kommenden Senua-Projekt veröffentlicht und dabei angedeutet, dass Spieler deutlich mehr Umfang erwarten dürfen als bei den bisherigen Hellblade-Abenteuern.

Zwar könne das Studio derzeit noch keine konkrete Spielzeit nennen, da sich das Projekt weiterhin in Entwicklung befinde, dennoch werde das neue Abenteuer „deutlich länger“ als die bisherigen Spiele der Reihe ausfallen.

Laut Ninja Theory entsteht mit Senua eine umfangreichere und vollständig ausgearbeitete Action-Adventure-Erfahrung.

Gleichzeitig wolle das Studio jedoch die Stärken der bisherigen Titel beibehalten und den Fokus weiterhin auf eine sorgfältig inszenierte Geschichte rund um die Protagonistin legen.

Das Entwicklerteam beschreibt das Projekt als eine größere Reise mit mehr Freiheiten und erweiterten Spielmöglichkeiten, ohne dabei die bewusst erzählte und emotional geprägte Erzählweise der Hellblade-Spiele aufzugeben.

Nachdem bereits bekannt wurde, dass Ninja Theory die Arbeiten an Project Mara vorerst zurückgestellt hat, scheint sich das Studio nun verstärkt auf die Zukunft von Senua zu konzentrieren.

Ein Veröffentlichungstermin wurde bislang nicht genannt. Ninja Theory ruft interessierte Spieler jedoch bereits dazu auf, das neue Abenteuer auf ihre Wunschliste zu setzen.