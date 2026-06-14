Senua: Neues Action-Adventure wird deutlich umfangreicher als die Hellblade-Spiele

Ninja Theory hat neue Details zum kommenden Senua-Projekt veröffentlicht und dabei angedeutet, dass Spieler deutlich mehr Umfang erwarten dürfen als bei den bisherigen Hellblade-Abenteuern.
Zwar könne das Studio derzeit noch keine konkrete Spielzeit nennen, da sich das Projekt weiterhin in Entwicklung befinde, dennoch werde das neue Abenteuer „deutlich länger“ als die bisherigen Spiele der Reihe ausfallen.
Laut Ninja Theory entsteht mit Senua eine umfangreichere und vollständig ausgearbeitete Action-Adventure-Erfahrung.
Gleichzeitig wolle das Studio jedoch die Stärken der bisherigen Titel beibehalten und den Fokus weiterhin auf eine sorgfältig inszenierte Geschichte rund um die Protagonistin legen.
Das Entwicklerteam beschreibt das Projekt als eine größere Reise mit mehr Freiheiten und erweiterten Spielmöglichkeiten, ohne dabei die bewusst erzählte und emotional geprägte Erzählweise der Hellblade-Spiele aufzugeben.
Nachdem bereits bekannt wurde, dass Ninja Theory die Arbeiten an Project Mara vorerst zurückgestellt hat, scheint sich das Studio nun verstärkt auf die Zukunft von Senua zu konzentrieren.
Ein Veröffentlichungstermin wurde bislang nicht genannt. Ninja Theory ruft interessierte Spieler jedoch bereits dazu auf, das neue Abenteuer auf ihre Wunschliste zu setzen.
19 Kommentare AddedMitdiskutieren
Und so macht man es genau richtig.
Man nennt das Spiel auch dann direkt anders, damit jeder weiß: es ist was anderes.
Trotzdem weiß jeder wo es her kommt.
Da können sich andere Entwicklungen mal eine Scheibe abschneiden und würden dadurch sehr viel Kritik direkt aus dem Weg gehen.
und nein ich meine nicht nur das neue GoW…
Auch z.b. Assassin Creed ist nicht mehr das was es mal war…
Eh eh eh, was heisst denn hier „nicht nur das neue GoW“..Fay ist seine Frau und spielte schon vorher mit und heisst jetzt zurecht GoW Laufey, weil sie jetzt im Fokus steht, aber sonst ja 100%. AC hat schon lange nix mehr mit AC zutun oder damals Battlefield „Hardline“
Naja.
Wenn man das hier als Beispiel nimmt, hätte das Spiel einfach Laufey heißen müssen.
Denn das hier heißt ja auch „nicht“ Hellblade:Senua
Nur Laufey würde aber nicht passen, die Geschichte knüpft direkt an den Vorgänger, ausser man würde plötzlich eine Laufey Reihe planen😅
Stimmt, hätte auf jeden Fall nicht soviel Aufregung gemacht wie der jetzige Name.
Die Fans wollen bei einem God of War eben Kratos und nicht Laufey, wäre genauso wenn bei Hellblade Senua ersetzt werden werden würde von einem Billy😅
So wäre Laufey deutlich ein Spinoff aber ich zusätzlich noch gesagt dass es auch ein weiteres GoW mit Kratos geben wird. Der würfelige Wackelpudding ist aber trotzdem noch richtig kacke als wärst in einem japanischen Animerpg 😅
Battlefield Hardline war aber spielerisch eines der besseren Battlefields.
Schon, aber hätte auch einfach Hardline heissen können.
Ja das stimmt natürlich auch.
👍🏼
Bitte volle Konzentration auf das Gameplay.
Danke!
Wenn das so ist, also wenn es mehr Gameplay gibt, wirds mein erstes Hellblade, das vorher kann ich mir nicht antun.
Hätte mir zwar eine komplett neue IP Gewünscht aber dennoch finde ich den Ansatz ganz gut
Mal abwarten wie das Gameplay genau ausgebaut wird, könnte diesmal echt gut werden.
Senua 3 wird liefern. Teil 2 war ganz okay und kann nur besser werden
Bin ich gespannt, fand den Trailer echt Klasse. Ninja Theory setzen jetzt wirklich alles auf die Entwicklung des dritten Teils.
Bin echt gespannt und hoffe aber das die Kämpfe trotzdem noch so brachial sind wie in Teil 2.
Teil 1 war spitze,der zweite war mit eines der langweiligsten Spiele die ich die letzten Jahre gespielt hatte.
Das Spiel wäre nur interessant wenn es wirklich Mal Gameplay hätte. Die Vorgänger kann man sich auch ein let’s play anschauen und hat genau das gleiche Erlebnis.
Diese ganze IP ist für mich völlig uninteressant.
Teil eins war gerade noch okay,der zweite naja wer dafür Geld ausgeben möchte,bitte.