Senua: Neues Hellblade-Action-Adventure angekündigt

Microsoft und die Entwickler haben beim Xbox Games Showcase 2026 ein neues Projekt im Hellblade-Universum enthüllt: Senua, ein eigenständiges Action-Adventure rund um die namensgebende Kriegerin.

Im Mittelpunkt steht Senua, eine keltische Kriegerin, die sich in einer fragmentierten Zwischenwelt zwischen Leben und Tod wiederfindet. Ihre Reise führt sie durch eine düstere Interpretation des Fegefeuers, in dem sie gegen übernatürliche Kräfte kämpft, während sie versucht, den Weg ins Jenseits zu finden und ihre verlorenen Liebsten wiederzusehen.

Der erste Trailer zeigt frühe In-Game-Szenen aus einer noch nicht finalen Version und deutet erneut auf eine starke audiovisuelle Inszenierung hin, die bereits die Hellblade-Reihe geprägt hat.

Gameplay-seitig wird ein actionorientiertes Adventure-Erlebnis erwartet, das auf emotionaler Erzählung, psychologischen Elementen und intensiven Kämpfen basiert. Konkrete Details zu neuen Mechaniken wurden im Rahmen der Präsentation jedoch noch nicht genannt.

Bestätigt wurde außerdem die Plattformstrategie: Senua erscheint für Xbox Series X|S, PlayStation 5 und PC, unterstützt Xbox Play Anywhere und wird direkt zum Launch im Xbox Game Pass verfügbar sein.