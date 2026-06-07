Senua: Neues Hellblade-Action-Adventure angekündigt

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Senua: Neues Action-Adventure im Hellblade-Universum für Xbox, PS5 und PC angekündigt.

Microsoft und die Entwickler haben beim Xbox Games Showcase 2026 ein neues Projekt im Hellblade-Universum enthüllt: Senua, ein eigenständiges Action-Adventure rund um die namensgebende Kriegerin.

Im Mittelpunkt steht Senua, eine keltische Kriegerin, die sich in einer fragmentierten Zwischenwelt zwischen Leben und Tod wiederfindet. Ihre Reise führt sie durch eine düstere Interpretation des Fegefeuers, in dem sie gegen übernatürliche Kräfte kämpft, während sie versucht, den Weg ins Jenseits zu finden und ihre verlorenen Liebsten wiederzusehen.

Der erste Trailer zeigt frühe In-Game-Szenen aus einer noch nicht finalen Version und deutet erneut auf eine starke audiovisuelle Inszenierung hin, die bereits die Hellblade-Reihe geprägt hat.

Gameplay-seitig wird ein actionorientiertes Adventure-Erlebnis erwartet, das auf emotionaler Erzählung, psychologischen Elementen und intensiven Kämpfen basiert. Konkrete Details zu neuen Mechaniken wurden im Rahmen der Präsentation jedoch noch nicht genannt.

Bestätigt wurde außerdem die Plattformstrategie: Senua erscheint für Xbox Series X|S, PlayStation 5 und PC, unterstützt Xbox Play Anywhere und wird direkt zum Launch im Xbox Game Pass verfügbar sein.

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5 Kommentare Added

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  1. oOStahlkingOo 66205 XP Romper Domper Stomper | 07.06.2026 - 19:36 Uhr

    Und da ist die 3 Runde des Walking Simulator …Sollte der auch wieder auf Englisch sein,passe ich ein zweites mal.

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  3. Wartenaufwunder 160960 XP First Star Bronze | 07.06.2026 - 19:38 Uhr

    „Gameplay-seitig wird ein actionorientiertes Adventure-Erlebnis erwartet, das auf emotionaler Erzählung, psychologischen Elementen und intensiven Kämpfen basiert“

    Bin gespannt…

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  4. faktencheck 201140 XP Xboxdynasty Veteran Bronze | 07.06.2026 - 19:38 Uhr

    Frei nach dem Motto alle guten Dinge sind drei bekommt man vielleicht diesmal mehr Spiel als Tech-Demo. Potential ist ja vorhanden.

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