Senua’s Saga: Hellblade 2: Audio-Team experimentiert auf Isle of Skye

Das Audio-Team von Senua’s Saga: Hellblade 2 experimentiert mit der Akustik auf der wunderschönen schottischen Isle of Skye. Das Ziel ist es, die Stimmung in der Engine einzufangen und nachzubilden, um ein realistisches Klangerlebnis zu schaffen.

Our Audio team experimenting with acoustics on Scotland's Isle of Skye. Our goal is to replicate this in-engine, to create an immersive sound experience.

Apologies to any locals who we might have frightened with our shouts and screams! pic.twitter.com/8sjtA5DO2n

— Ninja Theory (@NinjaTheory) October 6, 2021