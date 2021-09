Senua’s Saga: Hellblade 2: Audioaufnahmen in Schottland

Jeder, der Hellblade gespielt hat, weiß, dass der Sound für diesen Titel etwas ganz Besonderes ist. Teil 2 wird hier keine Ausnahme machen und will mit Raytracing-Audio noch eine Schippe drauflegen.

Damit dies in Senua’s Saga: Hellblade 2 gelingt, ist das Audioteam von Ninja Theory nach Schottland gereist und trotzt dort laut eigenen Aussagen „den Elementen, um die atemberaubenden Klanglandschaften Schottlands einzufangen“.

Our Audio team braving the elements to capture the stunning soundscapes of Scotland. https://t.co/smKSNMGrok

— Ninja Theory (@NinjaTheory) September 26, 2021