Senua’s Saga: Hellblade 2: Beeindruckende Motion Capture-Aufnahmen veröffentlicht

Ninja Theory arbeitet weiterhin mit Hochdruck an der Fertigstellung von Senua’s Saga: Hellblade 2. Wie der riesige Gegner in der ersten Demo zum Leben erweckt wurde und wie die Motion Capture-Aufnahmen zustande kamen, könnt ihr euch in diesem beeindruckenden Video anschauen:

Big, but believable. See how we brought this giant character to life. pic.twitter.com/hpcdFsGrVZ — Ninja Theory (@NinjaTheory) May 27, 2022