Senua’s Saga: Hellblade II: Details zur PlayStation 5 Pro Enhanced-Version

12 Autor: , in News / Senua’s Saga: Hellblade II
Übersicht
Image: Xbox Games Studios

Senua’s Saga: Hellblade II erscheint am 12. August mit PlayStation 5 Pro-Optimierungen!

Am 12. August 2025 erscheint Senua’s Saga: Hellblade II als Enhanced Edition. Die Version gibt es für alle Käufer und Xbox Game Pass-Abonnenten als kostenloses Update.

Dazu wird Senua’s Saga: Hellblade II auch PlayStation 5 Pro Enhanced sein, also Hellblade II Enhanced mit PS5 Pro Enhanced. Da „Enhanced“ sich einiges wie Ninja Theory bekannt gab:

Spielerinnen und Spieler auf der leistungsstärkeren Sony-Konsole profitieren von einer höheren dynamischen Auflösung in beiden Darstellungsmodi – sowohl im Performance- als auch im Quality-Modus.

Zusätzlich wird das Spiel Sonys neue Upscaling-Technologie PlayStation Spectral Super Resolution (PSSR) unterstützen. Diese ermöglicht eine verbesserte Bildqualität bei gleichzeitiger Leistungsoptimierung. Auch die Einstellungen im Performance-Modus werden auf der PS5 Pro höher ausfallen als auf der Standardkonsole, was ein flüssigeres Spielerlebnis bei gleichzeitig gesteigerter visueller Qualität verspricht.

Zu den Verbesserungen zählen:

  • PlayStation Spectral Super Resolution (PSSR)
  • Höhere dynamische Auflösung sowohl im Leistungs- als auch im Qualitätsmodus
  • Höhere Einstellungen im Leistungsmodus

Auf welcher Konsole werdet ihr Hellblade 2 genießen?

= Partner- & Affiliate-Links: Mögliche aufgeführte Angebote sind in der Regel mit sogenannten Affiliate-Links versehen. Mit einem Kauf über einen dieser Links unterstützt ihr Xboxdynasty. Ohne Auswirkung auf den Preis erhalten wir vom Anbieter eine kleine Provision und können diese Website kostenlos für euch anbieten.

Weitere News zu Senua’s Saga: Hellblade II

12 Kommentare Added

Mitdiskutieren
  2. Katanameister 174520 XP P3P3 L3 P3W P3W Shot 2 | 08.08.2025 - 14:35 Uhr

    Hab es bereits damals auf der Series X genossen, mein zweiter Durchgang wird dann auf der neuen Generation, der kommenden PC super Box, stattfinden.

    0
  3. CodeX 29865 XP Nasenbohrer Level 4 | 08.08.2025 - 14:38 Uhr

    Mamamia….wenigstens Microsoft weiß wie man „die stärkste Konsole der Welt“ 🤣 richtig nutzt.

    2
    • CrossSkull 3140 XP Beginner Level 2 | 08.08.2025 - 14:52 Uhr
      Antwort auf Captain Satan

      Das haben andere Spiele schon vorher geschafft z.b Horizon Forbidden West, Death Stranding 2 , FF7 REBIRTH, Spider-Man 2, KdCD 2 usw. … aber ja Hellblade 2 wird ein weiterer Titel sein 😉

      1
  5. DrFreaK666 129200 XP Man-at-Arms Onyx | 08.08.2025 - 14:48 Uhr

    Mal schauen ob noch FSR4 kommt. Da sind die Xbox-Studios faul, was das angeht. Nixxes von Sony hat bei vielen Games FSR4 nachträglich eingefügt

    0
  6. Lucky Mike 4 75210 XP Tastenakrobat Level 3 | 08.08.2025 - 14:50 Uhr

    Oh ja, das hab ich auch noch auf meiner Gamepass Liste. Muss ich unbedingt demnächst mal reinschauen ^^

    0
  7. d4wGkw0n 13860 XP Leetspeak | 08.08.2025 - 14:51 Uhr

    Grafisch und atmosphärisch ist das Spiel echt top. Spielerisch eben ein bisschen kämpfen und erkunden.

    Müsste es irgendwann mal durchspielen.

    0
  8. Robilein 1140910 XP Xboxdynasty Legend Silber | 08.08.2025 - 15:03 Uhr

    Das Spiel wischt auch ohne Verbesserungen mit jedem Playstation Spiel den Boden auf. Die Verbesserungen werden wohl aufgrund der limitierten Hardware wohl eher wieder minimal sein.

    1
    • DBGH miLKa 8010 XP Beginner Level 4 | 08.08.2025 - 15:26 Uhr
      Antwort auf Robilein

      Denke ich auch. Da kommt nicht viel bei rum. Nach wie vor denke ich das die PS5 Pro sich einfach nicht lohnt. Hätte man die Resources in die Entwicklung der PS6 gesteckt, dann würde die schon 2026 raus kommen.

      0

Hinterlasse eine Antwort