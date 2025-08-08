Senua’s Saga: Hellblade II: Details zur PlayStation 5 Pro Enhanced-Version

Am 12. August 2025 erscheint Senua’s Saga: Hellblade II als Enhanced Edition. Die Version gibt es für alle Käufer und Xbox Game Pass-Abonnenten als kostenloses Update.
Dazu wird Senua’s Saga: Hellblade II auch PlayStation 5 Pro Enhanced sein, also Hellblade II Enhanced mit PS5 Pro Enhanced. Da „Enhanced“ sich einiges wie Ninja Theory bekannt gab:
Spielerinnen und Spieler auf der leistungsstärkeren Sony-Konsole profitieren von einer höheren dynamischen Auflösung in beiden Darstellungsmodi – sowohl im Performance- als auch im Quality-Modus.
Zusätzlich wird das Spiel Sonys neue Upscaling-Technologie PlayStation Spectral Super Resolution (PSSR) unterstützen. Diese ermöglicht eine verbesserte Bildqualität bei gleichzeitiger Leistungsoptimierung. Auch die Einstellungen im Performance-Modus werden auf der PS5 Pro höher ausfallen als auf der Standardkonsole, was ein flüssigeres Spielerlebnis bei gleichzeitig gesteigerter visueller Qualität verspricht.
Zu den Verbesserungen zählen:
- PlayStation Spectral Super Resolution (PSSR)
- Höhere dynamische Auflösung sowohl im Leistungs- als auch im Qualitätsmodus
- Höhere Einstellungen im Leistungsmodus
Hab es bereits damals auf der Series X genossen, mein zweiter Durchgang wird dann auf der neuen Generation, der kommenden PC super Box, stattfinden.
„PC Super Box“
Geiler Name, hoffentlich heißt das Ding wirklich so.🤣👍
Wäre ein guter Codename statt Magnus 😀.
Mamamia….wenigstens Microsoft weiß wie man „die stärkste Konsole der Welt“ 🤣 richtig nutzt.
Hellblade wird für viele PS5 Pro Besitzer ein wahrer Augenöffner werden
Das haben andere Spiele schon vorher geschafft z.b Horizon Forbidden West, Death Stranding 2 , FF7 REBIRTH, Spider-Man 2, KdCD 2 usw. … aber ja Hellblade 2 wird ein weiterer Titel sein 😉
Mal schauen ob noch FSR4 kommt. Da sind die Xbox-Studios faul, was das angeht. Nixxes von Sony hat bei vielen Games FSR4 nachträglich eingefügt
Oh ja, das hab ich auch noch auf meiner Gamepass Liste. Muss ich unbedingt demnächst mal reinschauen ^^
Grafisch und atmosphärisch ist das Spiel echt top. Spielerisch eben ein bisschen kämpfen und erkunden.
Müsste es irgendwann mal durchspielen.
Das Spiel wischt auch ohne Verbesserungen mit jedem Playstation Spiel den Boden auf. Die Verbesserungen werden wohl aufgrund der limitierten Hardware wohl eher wieder minimal sein.
Denke ich auch. Da kommt nicht viel bei rum. Nach wie vor denke ich das die PS5 Pro sich einfach nicht lohnt. Hätte man die Resources in die Entwicklung der PS6 gesteckt, dann würde die schon 2026 raus kommen.