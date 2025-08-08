Senua’s Saga: Hellblade II: Details zur PlayStation 5 Pro Enhanced-Version

Am 12. August 2025 erscheint Senua’s Saga: Hellblade II als Enhanced Edition. Die Version gibt es für alle Käufer und Xbox Game Pass-Abonnenten als kostenloses Update.

Dazu wird Senua’s Saga: Hellblade II auch PlayStation 5 Pro Enhanced sein, also Hellblade II Enhanced mit PS5 Pro Enhanced. Da „Enhanced“ sich einiges wie Ninja Theory bekannt gab:

Spielerinnen und Spieler auf der leistungsstärkeren Sony-Konsole profitieren von einer höheren dynamischen Auflösung in beiden Darstellungsmodi – sowohl im Performance- als auch im Quality-Modus.

Zusätzlich wird das Spiel Sonys neue Upscaling-Technologie PlayStation Spectral Super Resolution (PSSR) unterstützen. Diese ermöglicht eine verbesserte Bildqualität bei gleichzeitiger Leistungsoptimierung. Auch die Einstellungen im Performance-Modus werden auf der PS5 Pro höher ausfallen als auf der Standardkonsole, was ein flüssigeres Spielerlebnis bei gleichzeitig gesteigerter visueller Qualität verspricht.

Zu den Verbesserungen zählen:

PlayStation Spectral Super Resolution (PSSR)

Höhere dynamische Auflösung sowohl im Leistungs- als auch im Qualitätsmodus

Höhere Einstellungen im Leistungsmodus

Auf welcher Konsole werdet ihr Hellblade 2 genießen?