Senua’s Saga: Hellblade II: Echte Kostüme designt, PC-Anforderungen bekannt

Für Senua’s Saga: Hellblade II fertigte man echte Kostüme an, außerdem wurden die PC-Anforderungen verkündet.

Ninja Theory zeigte jetzt einige Bilder von echten Kostümen, die in Senua’s Saga: Hellblade II zu sehen sein werden. Der Entwickler stellte erstmals für ein Spiel handgefertigte Kleidung her, um ein neues Level an Realismus zu erreichen, wie man schreibt.

Für die Kostüme wurden sogar historisch korrekte Materialien verwendet.

Das Ergebnis kann sich sehen lassen:

Ninja Theory gab außerdem die PC-Anforderungen für Senua’s Saga: Hellblade II bekannt. Wer das Spiel auf dem PC spielen möchte, sollte diese Anforderungen bei der Hardware erfüllen: