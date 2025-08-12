Senua’s Saga: Hellblade II: Enhanced jetzt für PlayStation 5, PC und Xbox Game Pass

Heue, am 12. August 2025 ist Senua’s Saga: Hellblade II Enhanced offiziell für PlayStation 5, Xbox Series X|S, Xbox auf PC, Steam und im Xbox Game Pass erschienen.
Die Enhanced Edition bringt eine Reihe technischer und inhaltlicher Verbesserungen mit sich, darunter ein Performance-Modus mit 60 FPS (nicht verfügbar auf Xbox Series S), ein überarbeiteter Fotomodus mit erweiterten Funktionen sowie der herausfordernde „Dark Rot Challenge Mode“, bei dem jeder Bildschirmtod Senuas Körper weiter verfallen lässt und bei vollständiger Ausbreitung den Spielfortschritt löscht.
Mehr Details gibt es hier.
Stelle mir gerade vor, diesen Dark Rott Modus zu zocken und kurz vor dem Ende zu sterben 🤮 und im Anschluss komplett von vorne anzufangen, ein absoluter Albtraum.
Damit der Dark Rot Challenge Mode Sinn macht sollten die Kämpfe dann aber eben auch wirklich anspruchsvoll werden.
Ein Durchlauf genügt völlig. Wäre schön, wenn deren nächste Games etwas mehr Substanz bekämen.
Ganz nett, aber einen Durchlauf für so ein lahmes spiel, reicht da völlig aus.
Wichtig ist nur, dass die Playstation-Community schön zum Vollpreis kauft 😊
Stimmt, dafür bekommen die halt auch die bessere Version und exklusiven Inhalt. Selbst MS priorisiert schon die Konkurrenz. 🙂
Naja also PS5 Pro punktet gefühlt bloss in der Auflösung. Das war es aber auch schon! Finde ich jetzt nicht so pralle.
Was für exklusiven Inhalt ?
Bluten sollen ihre Portemonnaies!
Verzeih, MS ist ja keine Konkurrenz mehr.
Das solltest dir nie wünschen das ms keine Konkurrenz ist. Weil nur Konkurrenz bringt Qualität, und ohne Konkurrenz gibt es keine Qualität. Weil dann treibt Sony wieder so Spielchen wie in der ps3 anfangs Zeit. Als sie dachten sie waren übermächtig.
So wird das bis jetzt schönste Spiel dieser Generation noch besser, sehr stark👍
Viel Spaß wünsche ich der PlayStation Community 😊
Ihr seid doch die Plattform die gerne die Entwickler unterstützt.
Also schön fleißig kaufen und Vollpreis zahlen 😊
Am besten die Deluxe Edition.😍
Lass mich raten, du hast nun 1,5 Jahre ein Abo seit dem HB2 Release bezahlt um auf was zu warten? Perfect Dark? Contraband? Everwild?
Und trotzdem liefern die Xbox Game Studios mehr Spiele als Sony😂😂😂
Hellblade 2 ist ein Spiel? Das ist höchstens ein interaktiver Film
Man kann die Figur steuern, also, ganz kurz, ist es ein Spiel 😉
Bist ja ein toller Fanboy. Ninja Theory hätte auch mehr davon, wenn man das Spiel kauft.
Ich warte weiterhin auf einen Sale.
50€ sind mir für das Spiel zu viel
Das muss auf der PRO brutal geil aussehen. Schade für alle Xbox Series X/S Besitzer, dass diese niemals in den Genuss kommen wie PS5 Pro Besitzer.
Ach, ich verzichte. Wofür eine Playstation 5 Pro Version? Ne danke.
Leider passt der Rest des Spiels nicht so ganz zur Grafik. Daher setzte ich aus.
Schade, dass die Playstation Besitzer erst jetzt auf den Genuss des Spiels kommen. So spät, wo das Spiel niemanden mehr interessiert.
Schade, dass die Playstation Besitzer nicht auf den Genuss kommen, dass Spiel günstig über einen Abo zu beziehen, sondern MAL WIEDER ALS EINZIGE Community Vollpreis zahlen müssen.
Schade, dass die Playstation Besitzer nicht auf den Genuss kommen, Playanywhere oder DirectStorage zu nutzen.
Schade, dass du als Playstation 5 Pro(blem) Besitzer so unglaublich hart von Sony hinters Licht geführt wurdest und dir eine PS5 Pro(blem) angeschafft hast.
Das Spiel hat auch zum Release kaum jemanden interessiert. Schau dir die Steam-Zahlen an. Warum soll es jetzt groß anders auf Playstation sein?
Ich hab mir mal tatsächlich die Steam-Zahlen der PlayStation Studios angeschaut 😲
Alter, Faktenchecker stimmen diese Zahlen wirklich?!
Und das für die größten Blockbuster der PlayStation Studios? 💀
Aaaaach du kacke..
Was willst du mir hier wieder sagen? Ist es so schwer beim Thema zu bleiben oder wenigstens so zu tun? Hellblade 2 ist und bleibt ein kommerzieller Flop. Ein ausgesprochen hübscher Flop….
„Schau dir die Steam-Zahlen an.“
Das haben über GP sicherlich Milliarden gespielt ^^
Ja alle wie viel auch immer. 🙄😁
Schade, dass dieses große, generationenprägende grafische, technische und spielerische Meisterwerk nach nicht einmal anderthalb Jahren … und ich zitiere: „niemanden mehr interessiert.“
Alter, du solltest bei deinen Beiträgen, die nur darauf abzielen, die PS schlecht und ihrer Spieler schlechtzureden und zu betonen, wie feucht dich die Xbox doch macht, echt ein bisschen aufpassen. Du hast immer wieder fiese Logiklöcher drin, die eher das Gegenteil bewirken.
Zum Triggern der PS Trolle reicht es ganz leicht, wie man fast täglich sieht. Ich muss schon immer schmunzeln, dass er es immer wieder schafft.😅
Diese sogenannten „Fans“ verdienen diese Behandlung, treiben sich auf Xbox Seiten herum und wollen Anerkennung für ihre Playstation 🤮.
Absolut. Sehe ich auch so.
Anerkennung für die Playstation? Damit machst du es dir mal wieder viel zu einfach. Ihr seit doch selber schuld an vielen Äußerungen. Aktion und Reaktion sollte dir schon was sagen. Und komm mir jetzt nicht mit „wir sind hier auf einer Xbox-Seite“. Was bringt den hier regelmäßig Beiträge? Sobald es hier um Playstation geht, glühen die Tasten.
Und komischerweise sind es fast immer Kollegen der grünen Fraktion, die mit bewusst provokanten Texten den Konsolenkrieg am Leben halten wollen, nur um im Gegenzug sich darüber zu „beschweren“ das die blaue Seite Kontra gibt und nur den Konsolenkrieg weiterführen will.
Du tust ja immer so aufgeklärt und achtest auf die Etikette. Dann frage ich mich warum du bei Kollegen wie Demon Slayer nicht Position beziehst? Ach ja passt ja ins eigene Narrativ. Das ist die hier viel zitierte Doppelmoral vom feinsten.
Die „vielen Äußerungen“ kommen sowieso nur von PS Bots, untermalt mit zahlreichen Likes, lächerlich, ich treibe mich im Gegenzug nicht auf einer gewissen orangenen Seite herum und mache Stimmung gegen Playstation, obwohl es mal angebracht wäre, da ja die Fans zu viel mitmachen, ist auch bei Nintendo der Fall, einfach frustrierend…
Wow, eine wahrhaft tiefgründige Analyse: Schon stören die Likes, und selbstverständlich bestehen alle ‚blauen‘ Accounts nur aus Bots. Es fehlt nur noch die Unterstellung, dass es sich bei jenen Accounts um meine eigenen handelt. Dabei entziehst du dich erneut einer sachlichen Auseinandersetzung mit meinen Ausführungen und versteckst dich stattdessen hinter Relativierungen und Nebelkerzen – eine Strategie, die mehr über die Schwäche deiner Argumente verrät als jede offene Debatte.
Alles klar, Herr Politiker aka Grasdackel, aka Defacto 😉🙈.
Ach komm heul leise. Aktion und Reaktion, wie man in den Wald schreit so kommt es zurück. Oder wie war es. Warum musst denn so deine Playstation verteidigen. dann lösch dich doch hier. Es gab hier Zeiten da war alles normal und gesittet. Muss man sich nicht wundern wenn man so krampfhaft versuchen muss alles gut zu reden. Und sich an jeden Halm klammern muss. Wie ich schon oft sage auch Sony ändert seine Strategie, mal gespannt was du dann noch zum jammern findest bei Xbox.
Geh doch einfach deinen Weg anstatt hier ständig deine ironischen und Besserwisser Weisheiten verbreiten zu wollen. Wiederhole mich immer wieder. Selten ähnlich
Und du schreibst hier treiben welche den Konsolen Krieg vorran. Du bist kein Stück besser. Du kannst nur Besserung erwarten wenn du dich änderst, erwarte nicht das sich jemand anders ändert.
Das kann er gut. Vorwürfe an Xbox Fans auf einer Xbox Seite machen. Selber ist er ja kein Stück besser.
Wirklich null. Hab ich ja auch schon gesagt so doppelzünglig das ist unfassbar. Aber an sich selber nie Fehler finden. Und ich bin einer der selten über Playstation schimpft, aber wenn jemand die ganze Zeit so Auftritt muss man ja Kontra geben. Er will es ja so. Seine Beiträge schreien ja danach.
Aber er ist auch einer von den wenigen die ich noch nicht blockiert habe nur weil er anständig schreiben kann. Nicht wie seine Kollegen.
Das schon, aber dass man das bei so einer Argumentation nicht selbst merkt… Das ist genau wie das tolle Argument, dass die Bösen ja nur so viel hier sind, weil sie nichts zu Spielen haben. Während man selbst ständig hier ist, weil man ja so viel zu Spielen hat.
Ist halt immer im Eifer des Gefechts ausgedrückt mit der Nummer „nichts zum Zocken und deshalb hier auf der Seite“, sollte eher heißen, kann mit Xbox nichts anfangen, redet permanent alles schlecht und treibt sich trotzdem auf der Xbox Seite herum, um einen Konsolenkrieg aufrechtzuerhalten.
Was auf einer Website, die sich exklusiv mit der Xbox beschäftigt und sich auch ganz klar als „Xbox ist das einzig Gute, alles andere ist Müll“ positioniert, sogar berechtigte Kritik wäre.
Du lässt dich von der geheuchelten Objektivität einiger hier zu sehr blenden, hier gibt es genug mit einer Playstation, die gehen aber anderen nicht auf die Nerven und tauschen sich normal über ihr Hobby aus.
„und tauschen sich normal über ihr Hobby aus“
Dazu gehören aber die weißen bzw. grünen Ritter des Xbox-Ordens auch nicht unbedingt.
Und persönlich halte ich mich bei der Bewertung von Objektivität eher an das, was ich hier lese als an das, was ich in das Gelesene vielleicht hineininterpretieren könnte. Da schneiden die hauseigenen Ultras leider schlechter ab, würde ich sagen.
Manchmal muss man halt etwas über den Horizont der Worte hinausblicken, dann wird die Fassade einiger schnell bröckeln.
„Manchmal muss man halt etwas über den Horizont der Worte hinausblicken, dann wird die Fassade einiger schnell bröckeln.“
Und auch hier nehmen sich grün und blau nichts. Fanboys sind Fanboys, das hat nichts mit Objektivität zu tun.
Ich denke, dass es ihm einfach nur ums Triggern dieser PS User geht und nicht um stichhaltige Argumente und er da demnach auch nicht viel Zeit investiert. Es funktioniert ja auch so.😅
Warst du es nicht, der Helldivers 2 und Sony supporten wollte mit ihren alten Exklusives auf Xbox? Was unabhängig davon immernoch nicht passieren wird, aber einfach nur deine widersprüchlichen Aussagen aufzeigt. Bist ein richtiger Phil Spencer.
Hallo, aufwachen HD2 ist noch älter als HB2… hast dich mal wieder selbst ins Knie geschossen.
„So spät, wo das Spiel niemanden mehr interessiert.“
Dafür dass es dich nicht mehr interessiert, bist aber fleißig am Posten 😂
Tolle Optik, mageres Game…
Wird denke ich keinen großen Anklang auf PS5 haben, aber na ja
Ich finde, es passt sehr gut zu den Playstation Spielen 😉.
PlayStation hat doch keine Spiele?! Was jetzt? Entscheide dich bitte mal.
Wenn man sich die Gamerscore von Katanameister, Shadow Moses und Demonslayer anschaut schein Microsoft auch keine Spiele zu haben so Mau wie die sind.
Woher willst du denn wissen, welchen Account ich auf der Xbox habe, die PS Bots brauchen echt mal eine Wartung 😎👎.
Ich hab nie gesagt, dass sie keine Spiele haben, meine Kritik hat sich auf fehlende Innovation und unter anderem kaum vorhandenes Gameplay bezogen, falls du ein Bot sein solltest, sollte der PS Außendienst mal schnell deinen Suchalgorithmus checken 🤔.
Ach man, so ein zusätzlicher Modus gefällt mir aber gar nicht 🙈.
Was die Grafik betrifft, wahrscheinlich das schönste Spiel der aktuellen Gen.
Hoffentlich flop es nicht auf der Playstation, Ninja Theory hat schon sehr gute Arbeit geleistet.
Mir persönlich hat das Gameplay nicht so gefallen.