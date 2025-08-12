Senua’s Saga: Hellblade II: Enhanced jetzt für PlayStation 5, PC und Xbox Game Pass

Ninja Theory veröffentlicht Hellblade II Enhanced mit neuen Features für PS5, Xbox, PC und Game Pass.

Heue, am 12. August 2025 ist Senua’s Saga: Hellblade II Enhanced offiziell für PlayStation 5, Xbox Series X|S, Xbox auf PC, Steam und im Xbox Game Pass erschienen.

Die Enhanced Edition bringt eine Reihe technischer und inhaltlicher Verbesserungen mit sich, darunter ein Performance-Modus mit 60 FPS (nicht verfügbar auf Xbox Series S), ein überarbeiteter Fotomodus mit erweiterten Funktionen sowie der herausfordernde „Dark Rot Challenge Mode“, bei dem jeder Bildschirmtod Senuas Körper weiter verfallen lässt und bei vollständiger Ausbreitung den Spielfortschritt löscht.

Mehr Details gibt es hier.