Senua’s Saga: Hellblade II: Enhanced-Trailer zum Xbox Game Pass-Spiel

Erweiterte Version von Hellblade II jetzt verfügbar mit Performance-Modus, Entwicklerkommentar und Dark-Rot-Challenge! Das Spiel ist dazu im Xbox Game Pass erhältlich und Vorbesitzer der PC- oder Xbox-Version erhalten das Upgrade gratis.

Der offizielle Senua’s Saga: Hellblade II Launch-Trailer zeigt euch Senuas Reise durch das mythische Island und hebt die neuen Features der Enhanced Edition hervor:

Neben der Veröffentlichung des Spiels für PlayStation 5 dürfen sich Gamer auf ein weiteres Highlight freuen: Das Enhanced-Update steht allen Spielern auf Xbox Series X|S, Xbox PC und Steam von nun an kostenlos zur Verfügung. Zu den Funktionen und Verbesserungen, die mit dem Enhanced-Update einhergehen, zählen:

Performance Modus

Während die ursprüngliche Version für 30 FPS optimiert wurde, um ein immersives Erlebnis zu gewährleisten, geht das Enhanced-Update noch einen Schritt weiter: So ist der neue Performance-Modus sogar auf 60 FPS ausgelegt. Auf dem PC wird das Spiel die Voreinstellung „Sehr hoch“ bieten, um die Bildqualität je nach persönlicher Hardware noch weiter verbessern zu können.

Während die ursprüngliche Version für 30 FPS optimiert wurde, um ein immersives Erlebnis zu gewährleisten, geht das Enhanced-Update noch einen Schritt weiter: So ist der neue Performance-Modus sogar auf 60 FPS ausgelegt. Auf dem PC wird das Spiel die Voreinstellung „Sehr hoch“ bieten, um die Bildqualität je nach persönlicher Hardware noch weiter verbessern zu können. Dunkle Fäulnis Modus

Die Dunkle Fäulnis aus Hellblade: Senua’s Sacrifice ist zurück und stellt Senua in diesem optionalen Spielmodus vor eine zusätzliche Herausforderung. Die Dunkle Fäulnis wächst mit jedem Fehlversuch, und sobald sie Senuas Kopf erreicht, ist ihre Mission gescheitert und alle Fortschritte gehen verloren.

Die Dunkle Fäulnis aus Hellblade: Senua’s Sacrifice ist zurück und stellt Senua in diesem optionalen Spielmodus vor eine zusätzliche Herausforderung. Die Dunkle Fäulnis wächst mit jedem Fehlversuch, und sobald sie Senuas Kopf erreicht, ist ihre Mission gescheitert und alle Fortschritte gehen verloren. Verbesserter Fotomodus

Das Enhanced-Update umfasst Verbesserungen und Erweiterungen für den Fotomodus, darunter einen neuen Tab für filmreife Videoaufnahmen.

Das Enhanced-Update umfasst Verbesserungen und Erweiterungen für den Fotomodus, darunter einen neuen Tab für filmreife Videoaufnahmen. Kommentare der Entwickler

Für alle, die sich für die handwerklichen und kreativen Entscheidungen hinter Senua’s Saga: Hellblade II interessieren, enthält das Enhanced-Update mehr als vier Stunden Audiokommentare von verschiedenen Entwicklern, die an der Entstehung des Spiels beteiligt waren.