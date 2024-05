Senua’s Saga: Hellblade II: Fotomodus und erste Optionen präsentiert

Der Fotomodus von Senua’s Saga: Hellblade II scheint ein vielversprechendes Tool zu werden, das nicht nur virtuelle Fotografen begeistern wird.

Einen ersten Blick auf einige der Funktionen, die im Fotomodus in Senua’s Saga: Hellblade II verfügbar sind, könnt ihr euch hier anschauen:

Virtual photographers, here's a look at some of the features available for photo mode in Senua's Saga: Hellblade II. pic.twitter.com/eC4cEMGaJx

— Ninja Theory (@NinjaTheory) May 14, 2024