Senua’s Saga: Hellblade 2: Gerücht: Spiel wird bei den Game Awards gezeigt

Laut dem recht gut informierten Jeff Grubb von VentureBeat könnten die Chancen gut stehen, dass das von Ninja Theory entwickelte Senua’s Saga: Hellblade 2 während der diesjährigen Game Awards gezeigt werden könnte. Dies äußerte er im jüngsten DefiningDuke-Podcast und lieferte konkrete Gründe für seine Vermutungen.

In Anbetracht der Dichte an Ankündigungen von Microsoft auf Gaming-Events in diesem Jahr glaubt Grubb, dass die Redmonder das Spiel auf der TGA am 9. Dezember enthüllen werden.

„Ich denke, Hellblade 2 war auch so etwas wie der Plan, aber wir werden sehen, ob das tatsächlich passiert. Sie haben darüber nachgedacht, die Sache nach der E3 mit Parris zu machen. Sie haben darüber nachgedacht, das in die Show einzubauen, aber sie sagten: ‚Nein, das ist zu viel für euch, also heben wir uns das auf und machen etwas später im Jahr‘, wahrscheinlich die Game Awards, das wird der Plan sein. Wir werden sehen, diese Pläne könnten sich ändern“, sagte Jeff Grubb

Denkt daran, dass bei aller Vorfreude auf Senua’s Saga: Hellblade 2 diese Meldung unbedingt als Gerücht zu verstehen ist!