Senua’s Saga: Hellblade II: PlayStation- und Xbox-Grafikanalyse der Enhanced-Version

Mit der Veröffentlichung der Enhanced Edition von Senua’s Saga: Hellblade II am 12. August 2025 hat Entwickler Ninja Theory eine umfassend überarbeitete Version seines cineastischen Action-Adventures bereitgestellt.

Die neue Fassung erscheint erstmals auch für PlayStation 5 und bietet auf der PS5 Pro zwei Upscaling-Optionen: PlayStation Spectral Super Resolution (PSSR) und Temporal Super Resolution (TSR) von Epic Games. Beide Verfahren verbessern die Bildqualität, wobei PSSR für weichere Kanten und TSR für höhere Schärfe sorgt.

Auf Xbox Series X und PS5 steht euch nun ein Performance-Modus mit stabilen 60 FPS zur Verfügung, der die Kritik an der ursprünglichen 30-FPS-Begrenzung adressiert. Die PS5 Pro erreicht dabei eine höhere Grundauflösung und bietet ein flüssigeres Spielerlebnis mit optimierten Grafikeinstellungen.

Auch die PC-Version profitiert vom Update, insbesondere auf High-End-Systemen mit Ultra-Texturen und erweiterten Effekten. Selbst auf dem Steam Deck läuft die Enhanced Edition stabil, wenn auch mit reduzierten Einstellungen.