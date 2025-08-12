Senua’s Saga: Hellblade II: Hinweis für Spieler der Enhanced-Version

9 Autor: , in News / Senua’s Saga: Hellblade II
Übersicht
Image: Xbox Games Studios

Ninja Theory gibt einen wichtigen Hinweis für Spieler von Senua’s Saga: Hellblade II Enhanced!

Wenn ihr ab heute in die Enhanced Edition von Senua’s Saga: Hellblade II eintaucht, solltet ihr wissen, dass zwei besondere Spielmodi erst nach Abschluss der Hauptgeschichte freigeschaltet werden.

Der Entwicklerkommentar-Modus bietet euch über vier Stunden Einblicke in die kreative Arbeit hinter dem Spiel – direkt von den Entwicklerinnen und Entwicklern, Schauspielerinnen und weiteren Mitwirkenden.

Der Dark Rot-Modus stellt eine zusätzliche Herausforderung dar: Jeder Bildschirmtod lässt die Dunkelheit in Senua wachsen, und bei vollständiger Ausbreitung wird euer Fortschritt gelöscht.

Quelle
= Partner- & Affiliate-Links: Mögliche aufgeführte Angebote sind in der Regel mit sogenannten Affiliate-Links versehen. Mit einem Kauf über einen dieser Links unterstützt ihr Xboxdynasty. Ohne Auswirkung auf den Preis erhalten wir vom Anbieter eine kleine Provision und können diese Website kostenlos für euch anbieten.

Weitere News zu Senua’s Saga: Hellblade II

9 Kommentare Added

Mitdiskutieren
  1. Azrael Djerun 14510 XP Leetspeak | 12.08.2025 - 14:52 Uhr

    Falls wer den Dark Rot Modus zocken will…. hab gelesen, dass man nur 4 Leben hat. Also passt auf euch auf 😉

    0
      • Azrael Djerun 14510 XP Leetspeak | 12.08.2025 - 15:10 Uhr
        Antwort auf shadow moses

        Solche Perma-Death Modi holen mich eh null ab. Ein Spiel darf gerne auch mal knackig sein, aber sowas finde ich kacke.
        Führt nachher dann eh nur dazu, dass beim Tod via Dashboard ausm Spiel gequitted wird, damit er nicht registriert wird, oder anderweitig getrickst wird. Das ruiniert dann die Erfahrung komplett und ist nur unnötig frustrierend.

        0
        • Duck-Dynasty 115795 XP Scorpio King Rang 3 | 12.08.2025 - 17:07 Uhr
          Antwort auf Azrael Djerun

          So ein Modus bringt doch auch nur wirklich etwas, wenn er mit Achievements verbunden ist. Aber gerade dann ist so ein Quitout ja regelrecht Beschi*s.
          Ansonsten kann man ja einfach eigene Challenge runs machen. Dann hat man selbst den Anspruch und würde auch nicht quitten.
          Ob sich das Gameplay für so eine Challenge aber überhaupt anbietet, weiß ich nicht. Muss ja auch präzise und spaßig sein. Teil 1 hatte ich ein bisschen gezockt und vor Langeweile beiseite gelegt.

          0
  2. Robilein 1142430 XP Xboxdynasty Legend Silber | 12.08.2025 - 15:01 Uhr

    „Der Dark Rot-Modus stellt eine zusätzliche Herausforderung dar: Jeder Bildschirmtod lässt die Dunkelheit in Senua wachsen, und bei vollständiger Ausbreitung wird euer Fortschritt gelöscht“.

    Na das nenne ich eine Herausforderung🤣🤣🤣

    0
  3. Bratenbengel 18475 XP Sandkastenhüpfer Level 4 | 12.08.2025 - 15:34 Uhr

    Ach was solls, dann werde ich es wohl auch zu einem späteren Zeitpunkt kein 2. Mal spielen 🙂 mehr Zeit für besseres.

    0
  4. Lord Hektor 301950 XP Xboxdynasty Veteran Gold | 12.08.2025 - 15:53 Uhr

    Ich habs wieder installiert und werde diesen neuen Modus mal versuchen.

    0
  5. OEhnsky81 61635 XP Stomper | 12.08.2025 - 17:32 Uhr

    Bin bei weitem kein Vollprofi der jede Kombo aus dem FF kann und glaube bin bei Hellblade 2 nur 2 mal gestorben… also sicher machbar.

    0

Hinterlasse eine Antwort