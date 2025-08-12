Senua’s Saga: Hellblade II: Hinweis für Spieler der Enhanced-Version

Ninja Theory gibt einen wichtigen Hinweis für Spieler von Senua’s Saga: Hellblade II Enhanced!

Wenn ihr ab heute in die Enhanced Edition von Senua’s Saga: Hellblade II eintaucht, solltet ihr wissen, dass zwei besondere Spielmodi erst nach Abschluss der Hauptgeschichte freigeschaltet werden.

Der Entwicklerkommentar-Modus bietet euch über vier Stunden Einblicke in die kreative Arbeit hinter dem Spiel – direkt von den Entwicklerinnen und Entwicklern, Schauspielerinnen und weiteren Mitwirkenden.

Der Dark Rot-Modus stellt eine zusätzliche Herausforderung dar: Jeder Bildschirmtod lässt die Dunkelheit in Senua wachsen, und bei vollständiger Ausbreitung wird euer Fortschritt gelöscht.