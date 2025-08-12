Senua’s Saga: Hellblade II: Hinweis für Spieler der Enhanced-Version

Wenn ihr ab heute in die Enhanced Edition von Senua’s Saga: Hellblade II eintaucht, solltet ihr wissen, dass zwei besondere Spielmodi erst nach Abschluss der Hauptgeschichte freigeschaltet werden.
Der Entwicklerkommentar-Modus bietet euch über vier Stunden Einblicke in die kreative Arbeit hinter dem Spiel – direkt von den Entwicklerinnen und Entwicklern, Schauspielerinnen und weiteren Mitwirkenden.
Der Dark Rot-Modus stellt eine zusätzliche Herausforderung dar: Jeder Bildschirmtod lässt die Dunkelheit in Senua wachsen, und bei vollständiger Ausbreitung wird euer Fortschritt gelöscht.
Falls wer den Dark Rot Modus zocken will…. hab gelesen, dass man nur 4 Leben hat. Also passt auf euch auf 😉
Gut zu wissen. Nur 4 Leben sind nicht viel.😅
Solche Perma-Death Modi holen mich eh null ab. Ein Spiel darf gerne auch mal knackig sein, aber sowas finde ich kacke.
Führt nachher dann eh nur dazu, dass beim Tod via Dashboard ausm Spiel gequitted wird, damit er nicht registriert wird, oder anderweitig getrickst wird. Das ruiniert dann die Erfahrung komplett und ist nur unnötig frustrierend.
So ein Modus bringt doch auch nur wirklich etwas, wenn er mit Achievements verbunden ist. Aber gerade dann ist so ein Quitout ja regelrecht Beschi*s.
Ansonsten kann man ja einfach eigene Challenge runs machen. Dann hat man selbst den Anspruch und würde auch nicht quitten.
Ob sich das Gameplay für so eine Challenge aber überhaupt anbietet, weiß ich nicht. Muss ja auch präzise und spaßig sein. Teil 1 hatte ich ein bisschen gezockt und vor Langeweile beiseite gelegt.
So wie ich mich kenne, passe ich ein paar Mal nicht auf aus Langeweile und schon war es das mit den Leben.
Na das nenne ich eine Herausforderung🤣🤣🤣
Ach was solls, dann werde ich es wohl auch zu einem späteren Zeitpunkt kein 2. Mal spielen 🙂 mehr Zeit für besseres.
Ich habs wieder installiert und werde diesen neuen Modus mal versuchen.
Bin bei weitem kein Vollprofi der jede Kombo aus dem FF kann und glaube bin bei Hellblade 2 nur 2 mal gestorben… also sicher machbar.