Senua’s Saga: Hellblade 2: Insider nennt möglichen Release-Zeitraum

Laut dem Insider @Sn0w1n, der dafür bekannt ist Release-Termine und -Zeiträume im Vorfeld der offiziellen Ankündigung zu offenbaren, erscheint Senua’s Saga: Hellblade 2 gegen Ende 2023 exklusiv für Xbox Series X/S und PC.

Dies sei kein Gerücht mehr und wäre laut @Sn0w1n in Stein gemeißelt, wenn es keine gravierenden Probleme in der Entwicklung gibt. Diese Option lassen sich Insider gerne offen, falls sie doch am Ende falsch liegen.

Sollten die Angaben stimmen und Senua’s Saga: Hellblade 2 wirklich gegen Ende des Jahres erscheinen, dann könnte das Kalenderjahr vollgepackt mit Xbox-Highlights sein. Außerdem gab er bekannt, dass Avowed im Jahr 2024 erscheinen wird.