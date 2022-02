Senua’s Saga: Hellblade 2: Lässt seinen Vorgänger wie ein Indie-Spiel aussehen laut Entwickler

In einem ausführlichen Interview mit der Seite NME sprach Hellblade-Schöpfer Tameem Antoniades über seine Karriere in der Videospielindustrie und von seinen Anfängen in der Branche.

Über Senua’s Saga: Hellblade 2 sagte Antoniades, dass man es sich nicht zum Ziel gemacht habe, es gegenüber dem Vorgänger zu perfektionieren. Vielmehr wolle man mit dem zweiten Teil eine Erfahrung schaffen, die glaubwürdiger und ausgefeilter sei.

Dennoch sei der Ehrgeiz viel größer, was den Umfang betrifft.

Antoniades denkt auch, dass Senua’s Saga: Hellblade 2 den ersten Teil wie ein Indie-Spiel aussehen lassen wird.

„Das Ziel von Hellblade 2 ist nicht, es zu perfektionieren, sondern eine Erfahrung zu schaffen, die sich glaubwürdiger und ausgefeilter anfühlt. Der Ehrgeiz, was den Umfang angeht, ist größer. Ich denke, Hellblade 2 wird Hellblade wie ein Indie-Spiel aussehen lassen.“

Wie groß der Ehrgeiz bei diesem Projekt für Ninja Theory ist, zeigt sich wohl auch an dem Aufwand, den man betrieben hat, um das Spiel glaubhaft darzustellen.

So besuchte man 40 Schauplätze in Island und wählte sie aus, um sie einzuscannen. Selbst neue Pfade oder Strukturen zu erfinden, war den Leveldesignern verboten.

Man stellte weiterhin echte Kostüme her, scannte sie ein und erstellte auch Texturen aus Material, das man aus antiken Stücken eingescannt hatte.

Für Hauptdarstellerin Melina Jürgens wurde sogar ein Kampftrainer bestellt, damit Kämpfe in der Engine ausgeführt werden konnten.

Diesen Aufwand betrieb man, um Glaubwürdigkeit zu erlangen und alles real aussehen zu lassen, wie Antoniades sagt.

„Es geht um Glaubwürdigkeit – darum, die Dinge real oder glaubwürdig aussehen zu lassen – und der beste Weg, das zu erreichen, ist, alles auf realen Dingen aufzubauen.“

Das vollständige Interview mit Antoniades findet ihr auf nme.com.