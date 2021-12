Senua’s Saga: Hellblade 2: Neuer Gameplay-Trailer war In-Engine und in Echtzeit

Über den neuen Gameplay-Trailer von Senua’s Saga: Hellblade 2 von den Game Awards sprachen noch Tage später Fans und stellten sich dabei die Frage, ob das gezeigte Material wirklich Gameplay war.

Ninja Theory hat sich dazu auf Twitter geäußert und das bestätigt. So sagte Audio Director David García, dass fast alle 3D-Sounds Poject Acoustics und Spatial Audio verwendet haben.

Alles, was in der Demo gezeigt wurde sei in der Engine gewesen, in Echtzeit und ohne Tricks. Demnach sei auch nicht alles ganz perfekt gewesen.

Um es noch deutlicher zu machen sagte er in einen weiteren Tweet, dass die Demo ein Teil des Spiels gewesen ist, dass ein Mitglied des Teams gespielt habe.

Some audio notes about our gameplay trailer: https://t.co/eJxBL8F3wU

-Almost all 3d sounds use Project acoustics and spatial audio: incredible technologies.

-Everything in this demo is in engine, real time, no tricks. This is real. As such not everything is perfect(yet :D) — David García (@dagadi) December 12, 2021

This is a piece of our game 🙂 played by one member of our team. Hope this is more clear for you! — David García (@dagadi) December 12, 2021