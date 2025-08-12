Senua’s Saga: Hellblade II: Ninja Theory zeigt neue Features im Developer Deep Dive

22 Autor: , in News / Senua’s Saga: Hellblade II
Image: Xbox Games Studios

Senua’s Saga: Hellblade II erscheint heute im Xbox Game Pass – Ninja Theory zeigt neue Features im Developer Deep Dive!

Mit dem Enhanced Update für Senua’s Saga: Hellblade II, das am 12. August im Xbox Game Pass erscheint, bringt Ninja Theory zahlreiche Verbesserungen und neue Spielmodi.

Im offiziellen Video (weiter unten) erklärt das Entwicklerteam, welche Features euch erwarten und wie sie die Spielerfahrung weiter vertiefen.

Das Update enthält unter anderem einen Performance-Modus für flüssigere Bildraten, einen neuen Fotomodus mit erweiterten Optionen sowie den herausfordernden „Dark Rot Challenge Mode“, der euch mit alternativen Spielbedingungen konfrontiert. Die Entwickler sprechen außerdem über technische Optimierungen, darunter verbesserte Animationen, überarbeitete Audioeffekte und feinere Lichtsimulationen.

22 Kommentare Added

  1. shadow moses 393090 XP Xboxdynasty Veteran Platin | 12.08.2025 - 09:43 Uhr

    Für mich ist es eine absolute Frechheit, dass sie so lange für den Performance Modus gebraucht bzw. eher damit bis zur PS5 Version gewartet haben. So was geht gar nicht.

        • wussii 42830 XP Hooligan Schubser | 12.08.2025 - 10:01 Uhr
          Antwort auf shadow moses

          Glaube nicht. Aber die Version die den Soundtrack enthält ist scheinbar tatsächlich exklusiv auf Playstation erhältlich.

          • shadow moses 393090 XP Xboxdynasty Veteran Platin | 12.08.2025 - 10:09 Uhr
            Antwort auf wussii

            Habe jetzt Copilot gefragt, was PS exklusiver Soundtrack in diesem Zusammenhang bedeutet. Dachte schon, dass die PS5 extra Songs bekommt oder so.😅

            Sie haben aber nur Zugriff auf den normalen Soundtrack. Daher ist das für mich völlig zu vernachlässigen, weil ich auch einfach nur Youtube starten kann und nach Hellblade 2 OST suchen. Das war’s.

            • wussii 42830 XP Hooligan Schubser | 12.08.2025 - 10:27 Uhr
              Antwort auf shadow moses

              Mhh…ja, verstehe dich schon und es ist sicher nicht so dramatisch wie wenn ganze Inhalte oder einzelne Missionen abgezogen werden…aber ein Spiel von einem der Xbox Kernstudios das mehr Inhalte auf einer fremden Plattform anbietet ist trotzdem nicht in Ordnung.

              • shadow moses 393090 XP Xboxdynasty Veteran Platin | 12.08.2025 - 10:58 Uhr
                Antwort auf wussii

                Es wäre sicher besser, den Xbox Kunden auch irgendwie darauf Zugriff bzw. den Kauf zu ermöglichen.

    • Nibelungen86 263660 XP Xboxdynasty Veteran Silber | 12.08.2025 - 12:05 Uhr
      Antwort auf shadow moses

      Bin erst mal gespannt ob der FPS Modus überhaupt gut läuft, vielleicht können sie für die Entscheidung nichts und MS hat das so befohlen, ist auch ein relativ kleines Team was auch an anderen Projekten arbeitet.
      Irgendwas neues müssen sie halt auch für PS bringen, so wie jetzt Death Stranding 2 wo bei der Xbox veröffentlicht wurde.

  2. Falko99 7200 XP Beginner Level 3 | 12.08.2025 - 09:45 Uhr

    Dabei gab es mehrere Entwickler Aussagen, daß die 30fps damals eine stilistische Entscheidung war.

  3. Mr Bob Kelso 8510 XP Beginner Level 4 | 12.08.2025 - 09:56 Uhr

    Das Spiel war leider so schlecht..Da brauche ich nicht die enhanced Edition spielen…Egal was da alles noch drin ist..Wird auch nicht besser..Teil 1 war um längen besser. Aber ist ja nur meine Meinung.

  4. Darth Cooky 137375 XP Elite-at-Arms Silber | 12.08.2025 - 10:15 Uhr

    Das mit den 30 FPS hatte ich denen auch nicht abgekauft , am PC lief es wunderbar mit 100 und wirkte damit sehr nice .
    Jetzt wo eine PS5 Version kommt , erscheint auf einmal ein Performance Modus hmm na ja

  5. Lord Hektor 301770 XP Xboxdynasty Veteran Gold | 12.08.2025 - 11:17 Uhr

    Zocken werde ich es bestimmt nicht mehr, außer es gibt neue Achievements 😜.

  6. Nibelungen86 263660 XP Xboxdynasty Veteran Silber | 12.08.2025 - 11:26 Uhr

    Immer noch die mit Abstand beste Grafik aller Spiele.
    Bin einmal gespannt wie oft es sich auf der PS verkauft.

  7. Katanameister 177240 XP P3P3 L3 P3W P3W Shot 3 | 12.08.2025 - 11:28 Uhr

    Einfach nur Schwachsinn so lange mit dem Update zu warten, hier sollen hauptsächlich Playstation Kunden gemolken werden, die meisten haben es sowieso schon im Game Pass gezockt 🙄.

  8. Bratenbengel 18415 XP Sandkastenhüpfer Level 4 | 12.08.2025 - 11:54 Uhr

    Ich hoffe das keine neuen Erfolge dazu kommen. Noch einmal da durch, so hübsch wie es auch war, würd ich momentan noch nicht wollen. Fand der Vorgänger schon ein Stück besser.

  9. d4wGkw0n 14080 XP Leetspeak | 12.08.2025 - 12:16 Uhr

    Auch wenn es grafisch nichts zu meckern gab, ist es schön zu sehen, dass noch etwas rausgeholt wird.
    Wie viele schon gesagt haben, leider sehr ungeschickt, dies erst mit der PS5 Veröffentlichung einzuführen.

