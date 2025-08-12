Senua’s Saga: Hellblade II: Ninja Theory zeigt neue Features im Developer Deep Dive

Senua’s Saga: Hellblade II erscheint heute im Xbox Game Pass – Ninja Theory zeigt neue Features im Developer Deep Dive!

Mit dem Enhanced Update für Senua’s Saga: Hellblade II, das am 12. August im Xbox Game Pass erscheint, bringt Ninja Theory zahlreiche Verbesserungen und neue Spielmodi.

Im offiziellen Video (weiter unten) erklärt das Entwicklerteam, welche Features euch erwarten und wie sie die Spielerfahrung weiter vertiefen.

Das Update enthält unter anderem einen Performance-Modus für flüssigere Bildraten, einen neuen Fotomodus mit erweiterten Optionen sowie den herausfordernden „Dark Rot Challenge Mode“, der euch mit alternativen Spielbedingungen konfrontiert. Die Entwickler sprechen außerdem über technische Optimierungen, darunter verbesserte Animationen, überarbeitete Audioeffekte und feinere Lichtsimulationen.