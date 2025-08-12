Senua’s Saga: Hellblade II: Ninja Theory zeigt neue Features im Developer Deep Dive

Mit dem Enhanced Update für Senua’s Saga: Hellblade II, das am 12. August im Xbox Game Pass erscheint, bringt Ninja Theory zahlreiche Verbesserungen und neue Spielmodi.
Im offiziellen Video (weiter unten) erklärt das Entwicklerteam, welche Features euch erwarten und wie sie die Spielerfahrung weiter vertiefen.
Das Update enthält unter anderem einen Performance-Modus für flüssigere Bildraten, einen neuen Fotomodus mit erweiterten Optionen sowie den herausfordernden „Dark Rot Challenge Mode“, der euch mit alternativen Spielbedingungen konfrontiert. Die Entwickler sprechen außerdem über technische Optimierungen, darunter verbesserte Animationen, überarbeitete Audioeffekte und feinere Lichtsimulationen.
22 Kommentare AddedMitdiskutieren
Für mich ist es eine absolute Frechheit, dass sie so lange für den Performance Modus gebraucht bzw. eher damit bis zur PS5 Version gewartet haben. So was geht gar nicht.
Finde den Playstation 5 exklusiven Soundtrack viel schlimmer.
Gab es dazu eine News?
Glaube nicht. Aber die Version die den Soundtrack enthält ist scheinbar tatsächlich exklusiv auf Playstation erhältlich.
Habe jetzt Copilot gefragt, was PS exklusiver Soundtrack in diesem Zusammenhang bedeutet. Dachte schon, dass die PS5 extra Songs bekommt oder so.😅
Sie haben aber nur Zugriff auf den normalen Soundtrack. Daher ist das für mich völlig zu vernachlässigen, weil ich auch einfach nur Youtube starten kann und nach Hellblade 2 OST suchen. Das war’s.
Mhh…ja, verstehe dich schon und es ist sicher nicht so dramatisch wie wenn ganze Inhalte oder einzelne Missionen abgezogen werden…aber ein Spiel von einem der Xbox Kernstudios das mehr Inhalte auf einer fremden Plattform anbietet ist trotzdem nicht in Ordnung.
Es wäre sicher besser, den Xbox Kunden auch irgendwie darauf Zugriff bzw. den Kauf zu ermöglichen.
Bin erst mal gespannt ob der FPS Modus überhaupt gut läuft, vielleicht können sie für die Entscheidung nichts und MS hat das so befohlen, ist auch ein relativ kleines Team was auch an anderen Projekten arbeitet.
Irgendwas neues müssen sie halt auch für PS bringen, so wie jetzt Death Stranding 2 wo bei der Xbox veröffentlicht wurde.
Dabei gab es mehrere Entwickler Aussagen, daß die 30fps damals eine stilistische Entscheidung war.
😂🤭
Das Spiel war leider so schlecht..Da brauche ich nicht die enhanced Edition spielen…Egal was da alles noch drin ist..Wird auch nicht besser..Teil 1 war um längen besser. Aber ist ja nur meine Meinung.
Finde ich nicht, finde Teil 1 nicht viel besser und Teil 2 auch nicht schlecht 🤷🏻♂️
Das mit den 30 FPS hatte ich denen auch nicht abgekauft , am PC lief es wunderbar mit 100 und wirkte damit sehr nice .
Jetzt wo eine PS5 Version kommt , erscheint auf einmal ein Performance Modus hmm na ja
Zocken werde ich es bestimmt nicht mehr, außer es gibt neue Achievements 😜.
Es soll tatsächlich ein neues geben für den neuen Dark Rot Modus.
Ok, dann muss ich wohl nochmal ran 😅.
Ich mag sowas nicht 😵💫
Da schaffe ich mal nen Game zu 100% und dann kommen die Monate später mit einem Erfolg für n Update an 😞
Immer noch die mit Abstand beste Grafik aller Spiele.
Bin einmal gespannt wie oft es sich auf der PS verkauft.
Einfach nur Schwachsinn so lange mit dem Update zu warten, hier sollen hauptsächlich Playstation Kunden gemolken werden, die meisten haben es sowieso schon im Game Pass gezockt 🙄.
Ich hoffe das keine neuen Erfolge dazu kommen. Noch einmal da durch, so hübsch wie es auch war, würd ich momentan noch nicht wollen. Fand der Vorgänger schon ein Stück besser.
Es gibt einen neuen Erfolg für den neuen Modus
Auch wenn es grafisch nichts zu meckern gab, ist es schön zu sehen, dass noch etwas rausgeholt wird.
Wie viele schon gesagt haben, leider sehr ungeschickt, dies erst mit der PS5 Veröffentlichung einzuführen.