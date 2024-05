Senua’s Saga: Hellblade II: Schmuckkollektion vorgestellt

Begleitend zum Release von Senua’s Saga: Hellblade II am 21. Mai für Xbox, PC und Xbox Game Pass wurde in Zusammenarbeit mit dem isländischen Juwelier Aurum eine limitierte Schmuckkollektion entworfen.

Halskette und Kopfschmuck spiegeln dabei sowohl die Welt des Spiels als auch das reale Leben wider und verbinden Intensität, Schönheit und Weiblichkeit miteinander.

„Die Aurum-Kollaboration umfasst eine maßgefertigte Kopfbedeckung für Melina Jürgens, die BAFTA-prämierte Darstellerin, die Senua in beiden Hellblade-Spielen spielt.“

„Die Kopfbedeckung wurde in Zusammenarbeit zwischen Aurum-Chefdesigner Guðbjörg Kristín Ingvarsdótir und Ninja Theorys Character Art Director Dan Crossland entwickelt und ist von der Kopfbedeckung inspiriert, die Senua im Spiel trägt. Der Kopfschmuck besteht aus gehämmertem, oxidiertem Silber, das durch Schichten von Seeadlerflügeln zusammengefügt wurde, in Anlehnung an die mythologischen nordischen Schutzgeister, die von den Kriegern der damaligen Zeit als Symbol des Schutzes angesehen wurden.“

„Zusätzlich zur Kopfbedeckung hat Aurum handgefertigte Bronze-Halsketten entworfen, die authentische isländische Inspiration mit den dunklen Fantasy-Einflüssen von Hellblade verbinden.“