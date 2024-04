Senua’s Saga: Hellblade II: Spiel läuft mit 30fps auf Xbox Series X|S

Kaum zu glauben: in knapp sieben Wochen erscheint Senua’s Saga: Hellblade II für Xbox Series X|S und PC. Der Nachfolger von Hellblade: Senua’s Sacrifice ist eines der Highlights für Xbox-Spieler in diesem Jahr, das zu seinem Release am 21. Mai auch direkt im Xbox Game Pass spielbar sein wird.

Technische Details zu Senua’s Saga: Hellblade II wurden jetzt bekannt.

Die Kollegen von GamePro konnten das Spiel bereits anzocken. Sie berichten von einem umwerfenden Spiel mit realistisch wirkenden Details.

Die Schönheit von Senua’s Saga: Hellblade II kommt aber zu einem Preis, denn es läuft sowohl auf Xbox Series S als auch auf Xbox Series X mit 30fps und einer dynamischen Auflösung.

Es wird auch keine auswählbaren Grafikmodi geben, wie Entwickler Ninja Theory verriet. Damit kann höchstens auf dem PC die Framerate nach oben geschraubt werden.

Die 30fps begründet der VFX Director des Spiels damit, dass es sich filmischer anfühlen soll, also wie ein Kinoerlebnis mit 24 Bildern pro Sekunde.

GamePro schreibt dazu, dass die flüssigen 30fps beim Spielen nicht gestört haben, ohnehin sei das Gameplay eher langsam und gewichtig.