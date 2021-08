Senua’s Saga: Hellblade 2: Unreal Engine 5 auf Xbox Series X sorgt für Begeisterung

Will Potter, Social Media „Ninja“ bei Ninja Theory, hat sich in einem Interview zur Hellblade: Senua’s Sacrifice Optimierung geäußert und dabei auch einen kurzen Moment in die Zukunft und auf Senua’s Saga: Hellblade 2 geblickt.

Will Potter sagte: „Ich kann nicht zu sehr ins Detail gehen, aber es ist sicher, dass jeder bei Ninja Theory von der Unreal Engine 5 auf der Xbox Series X|S begeistert ist.“

Wann es Neuigkeiten zu Senua’s Saga: Hellblade 2 ist derzeit nicht bekannt. Nächstmöglicher Termin ist der Xbox Gamescom Live-Stream am 24. August 2021.