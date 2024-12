Serenity Forge: Lifeless Planet-Franchise erworben

Der Spieleentwickler und -publisher Serenity Forge aus Denver hat heute die Übernahme der kultigen Adventure-Titel Lifeless Planet und Lifeless Moon bekannt gegeben, die das leistungsstarke Spieleportfolio (Doki Doki Literature Club Plus, Slay the Princess – The Pristine Cut) ergänzen.

Darüber hinaus wird der Entwickler des Lifeless-Franchise, David „Aelyn“ Board in einer kreativen Rolle zu Serenity Forge stoßen, um neue Projekte voranzutreiben.

Sie werden Serenity Forge auch bei der Expansion in neue, gemeinnützige Unternehmungen mit Schwerpunkt auf Bildung unterstützen und dabei auf ihrer Erfahrung bei der Entwicklung digitaler Erlebnisse für das US-Bildungsministerium und große Wissenschaftszentren aufbauen.

„Vor einem Jahrzehnt, als wir noch College-Kids waren, die Indie-Spiele entwickelten, beschloss Aelyn, die uns nicht einmal kannten, uns die Hand zu reichen und großzügig für unsere Indie-Megabooth-Aktivierung zu bezahlen, was es uns ermöglichte, unser Spiel auf der PAX zu zeigen“, so Zhenghua Yang, CEO und Gründer von Serenity Forge. „Es war das erste Mal, dass wir an der Messe teilnehmen konnten, und kurz darauf haben wir mit ihnen an der Veröffentlichung von Lifeless Planet gearbeitet, was schließlich dazu führte, dass wir ‚zufällig‘ zum Publisher wurden. Jetzt, wo wir uns offiziell zusammengetan haben, wird Aelyn an einigen geheimen Projekten arbeiten, die wir in der Entwicklung haben. Serenity Forge wäre nicht der Erfolg, den wir heute haben, ohne Aelyns jahrzehntelange Unterstützung und ihr Vertrauen. Wir freuen uns sehr, dass Aelyn nun offiziell Teil unseres Kernteams ist!“, so Yang weiter. David „Aelyn“ Board sagte: „Ich freue mich sehr, Teil des Serenity Forge-Teams zu sein, das dafür bekannt ist, sinnvolle und wirkungsvolle Spiele zu entwickeln. Vom ersten Tag an habe ich ihre Arbeit bewundert und ich teile ihre Leidenschaft für digitale Erlebnisse, die das Publikum mit wirklich kreativen, vielfältigen und letztlich sehr menschlichen Geschichten erziehen und inspirieren.“

Serenity Forge veröffentlichte zuvor Lifeless Planet, das während seiner Lebensdauer 10 Millionen Spieler erreichte, und den Nachfolger Lifeless Moon.