Serious Sam: Shatterverse: Gameplay-Trailer startet Steam-Playtest-Anmeldung

Fans der legendären Shooter-Reihe erhalten einen neuen Blick auf Serious Sam: Shatterverse. Gleichzeitig können sich interessierte Spieler ab sofort für kommende Steam-Playtests anmelden.
Der neue Gameplay-Trailer zeigt zahlreiche Szenen aus dem Koop-Shooter, der die bekannte Serious-Sam-Formel um Roguelite-Elemente erweitert. Statt klassischer linearer Kampagnen verschlägt es Spieler durch ständig wechselnde Universen, in denen jede Runde neue Herausforderungen bereithält.
In Serious Sam: Shatterverse schließen sich bis zu fünf Spieler zusammen, um gegen die Armeen von Mental anzutreten. Während der Einsätze lassen sich unterschiedliche Boni kombinieren und Spielregeln durch Modifikatoren verändern, wodurch sich jede Partie anders entwickeln soll.
Der Trailer verdeutlicht dabei, dass die Serie ihren typischen Fokus auf schnelles Run-and-Gun-Gameplay beibehält. Gleichzeitig sorgen die Roguelite-Systeme für zusätzliche Wiederspielbarkeit und neue taktische Möglichkeiten im Koop.
Entwickelt wird das Spiel von Behaviour Interactive, das mit Shatterverse eine neue Interpretation der langjährigen Shooter-Marke umsetzt. Die Vorlage feiert in diesem Jahr ebenfalls ein Jubiläum: Serious Sam: The First Encounter wird 25 Jahre alt.
Ein konkreter Veröffentlichungstermin wurde noch nicht genannt. Bestätigt ist bislang lediglich, dass Serious Sam: Shatterverse später im Jahr 2026 für Xbox Series X|S, PlayStation 5 und PC erscheinen soll.
9 Kommentare AddedMitdiskutieren
Serious Sam. Oh man. Die alten LAN Parties mit den ganzen Krachern um SS, C&C, AoE, CS, Quake, UT usw. und der Anfang des Internets, wie wir es heute kennen… Ich vermisse die Zeit.
Geh seit 25 Jahren jedes Jahr uff die LAN 😅✌🏻 läuft bei uns einfach weiter 😹
Coole Sache. Bei mir ist das alles leider die letzten Jahre in ne andere Richtung gelaufen, so dass alles nur noch online läuft. Aber die meisten Online Mates kenne ich auch schon seit 2008(Erste Xbox 360 mit GTA IV vom ersten Bundeswehr Sold nach dem Einzug am 1.April), vorher PC. Einen hab ich sogar zwei mal in Amsterdam besucht und ne Woche bei ihm gechillt. Heute noch Kontakt. Hätte mir FAST ne PS3 gekauft, aber mein damaliger bester Kumpel hat mich zur Xbox getrieben. Gott sei Dank. Dann kam L4D1(Da hab ich auch den Kumpel aus Amsterdam kennengelernt.). Der Rest ist Geschichte 🤘
Nen zweiten Xbox Kumpel und seine Familie hab ich auch in NRW besucht für ein paar Wochen. Auch heute noch Kontakt.
Ein neues Serious Sam würde ik gern ma wieder spielen 😅
Sieht ganz unterhaltsam aus, würde ich mal ausprobieren.
Die IP hat mich nie so richtig abgeholt. Der Stil könnte passen, saugt mich aber auch nicht da rein.
Bin scheinbar nicht für den Sam gemacht.
Früher zwischendurch immer wieder gespielt.Bei dem Trailer kommen Nostalgie Gefühle hoch.
Würde ich auch mal testen wollen