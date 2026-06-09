Serious Sam: Shatterverse: Gameplay-Trailer startet Steam-Playtest-Anmeldung

Fans der legendären Shooter-Reihe erhalten einen neuen Blick auf Serious Sam: Shatterverse. Gleichzeitig können sich interessierte Spieler ab sofort für kommende Steam-Playtests anmelden.

Der neue Gameplay-Trailer zeigt zahlreiche Szenen aus dem Koop-Shooter, der die bekannte Serious-Sam-Formel um Roguelite-Elemente erweitert. Statt klassischer linearer Kampagnen verschlägt es Spieler durch ständig wechselnde Universen, in denen jede Runde neue Herausforderungen bereithält.

In Serious Sam: Shatterverse schließen sich bis zu fünf Spieler zusammen, um gegen die Armeen von Mental anzutreten. Während der Einsätze lassen sich unterschiedliche Boni kombinieren und Spielregeln durch Modifikatoren verändern, wodurch sich jede Partie anders entwickeln soll.

Der Trailer verdeutlicht dabei, dass die Serie ihren typischen Fokus auf schnelles Run-and-Gun-Gameplay beibehält. Gleichzeitig sorgen die Roguelite-Systeme für zusätzliche Wiederspielbarkeit und neue taktische Möglichkeiten im Koop.

Entwickelt wird das Spiel von Behaviour Interactive, das mit Shatterverse eine neue Interpretation der langjährigen Shooter-Marke umsetzt. Die Vorlage feiert in diesem Jahr ebenfalls ein Jubiläum: Serious Sam: The First Encounter wird 25 Jahre alt.

Ein konkreter Veröffentlichungstermin wurde noch nicht genannt. Bestätigt ist bislang lediglich, dass Serious Sam: Shatterverse später im Jahr 2026 für Xbox Series X|S, PlayStation 5 und PC erscheinen soll.