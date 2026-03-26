Serious Sam: Shatterverse: Ko-op Chaos in verschobenen Universen

Serious Sam: Shatterverse bietet Koop-Roguelite-Action auf verschobenen Universen und erscheint für Xbox Series X|S sowie Xbox auf PC.

Nachdem wir bereits darüber berichtet haben, dass Serious Sam: Shatterverse in Korea eingestuft wurde, ist es heute endlich offiziell!

Fans von rasanten First-Person-Shootern können sich auf Serious Sam: Shatterverse freuen, einen kooperativen Roguelite-Shooter, der für 1 bis 5 Spieler entwickelt wurde. In diesem actiongeladenen Titel stürzen Spieler in sich ständig verändernde Universen, in denen jede Runde neue Herausforderungen und Überraschungen bereithält.

Im Zentrum stehen intensive Kämpfe gegen die tödlichsten Kräfte von Mental, bei denen strategisches Kombinieren von Fähigkeiten und Run-Modifikatoren entscheidend ist.

Spieler können Wild-Boons stapeln, die Regeln biegen und so individuelle Wege durch die Feindeshorden finden. Auch der Tod ist nur ein temporärer Rückschlag – wer fällt, kehrt stärker und lauter zurück.

Dank Xbox Play Anywhere können Spieler ihre Abenteuer sowohl auf Xbox Series X|S als auch auf dem PC fortsetzen, wobei Fortschritt und Spielstände nahtlos übernommen werden. So erleben Koop-Fans die Action überall, ohne Einschränkungen.