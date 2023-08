Serious Sam: Siberian Mayhem: Hitzige Feuergefechte auf frostigem Boden

Schaut euch jetzt neue Spielszenen aus Serious Sam: Siberian Mayhem an und verschafft euch einen ersten Eindruck vom Spiel.

Samuel Stone ist back, oder sagen wir doch lieber Serious Sam. In diesem Teil geht es mit Serious Sam: Siberian Mayhem in den tiefen Osten von Russland und dort erwartet euch eine Vielzahl an Feinden.

Auch im neusten Ableger geht es wieder gegen Notorious Mental. Könnt ihr die fiesen Machenschaften eins für alle Mal beenden? Stürzt euch mit Serious Sam, der nur mit einem T-Shirt in die wohl kälteste Region der Welt gereist ist, in ein weiteres Abenteuer. Lasst eure Knarren glühen und besiegt unzählige Horden von Gegnern, die euch heiße Gefecht liefern.

Wir von XboxDynasty haben das Spiel angespielt und für euch im folgenden Video festgehalten:

