Session: Skate Sim: Die Straßen von San Francisco im Trailer

Schaut euch die Straßen von San Francisco an, die im September mit dem Board in Session: Skate Sim befahrbar sind.

Session: Skate Sim verlässt am 22. September den Early Access und wird dann in der Version 1.0 an den Start gehen. An diesem Tag wird auch die Bay Area von San Francisco spielbar sein.

Die neue Karte wurde originalgetreu nachgebildet und versammelt viele berühmte Skater.

Einen Vorgeschmack auf die Stadt des Nebels liefert der neue Trailer zum Spiel.

Weitere Details zum Spiel inklusive Vorbesteller-Boni erhaltet ihr in dieser Meldung.