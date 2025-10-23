Session: Skate Sim: El Lay DLC und großes Gameplay-Update angekündigt

Crea-ture Studios hat den nächsten großen Schritt für Session: Skate Sim angekündigt. Am 29. Oktober 2025 erscheint das umfangreiche FLOW Update gemeinsam mit dem neuen El Lay DLC. Mit dieser Erweiterung wird die virtuelle Skatewelt um ikonische Orte in Los Angeles ergänzt, die sich perfekt für kreative Lines und technische Tricks eignen.

Das FLOW Update bringt zahlreiche Verbesserungen, die das Fahrgefühl und die Kontrolle spürbar verfeinern sollen. Zu den Neuerungen gehören die Einführung des Goofy Stance, überarbeitete Physik für Flow und Reibung, optimierte Powerslides, ein Reverts Pass sowie erweiterte Möglichkeiten für Manuals. Ziel des Updates ist es, den natürlichen Bewegungsfluss des Skatens noch realistischer und dynamischer abzubilden.

Session: Skate Sim bleibt damit seinem Anspruch treu, das authentischste Skate-Erlebnis im digitalen Raum zu bieten. Das Spiel ist aktuell für PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One und PC erhältlich und wird mit dem kommenden Update um zahlreiche Features erweitert, die sowohl Einsteiger als auch erfahrene Skater ansprechen.