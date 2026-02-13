Session: Skate Sim: Kündigt Skater Core Update an – Release am 19. Februar

Nur noch wenige Tage: Das Skater Core Update für Session: Skate Sim landet am 19. Februar 2026 und bringt frischen Schwung ins Streetskating.

Für alle, die Session: Skate Sim lieben, beginnt in Kürze eine neue Phase. Das Skater Core Update erscheint am 19. Februar 2026 und wurde heute mit einem kurzen Teaser angekündigt. Die Entwickler versprechen ein Update, das zentrale Systeme überarbeitet und das Fahrgefühl weiter verfeinert.

Der Teaser deutet an, dass das Update sowohl technische Verbesserungen als auch neue Gameplay‑Elemente umfasst – ein Schritt, der Session noch näher an das authentische Streetskating heranbringen soll. Details folgen in den kommenden Tagen, doch die Community spekuliert bereits über Physik‑Anpassungen, neue Spots und zusätzliche Tricks.

Session: Skate Sim ist aktuell auf PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One und PC verfügbar. Am 19. Februar heißt es dann: Deck festhalten, Trucks anziehen – das nächste große Update rollt an.