Session: Skate Sim: Skate Core Update veröffentlicht

Das neue Skate Core Update bringt zentrale Gameplay Überarbeitungen und führt Session Skate Sim einen großen Schritt näher an die finale Version.

Mit dem frisch veröffentlichten Skate Core Update rückt das Team hinter Session: Skate Sim die spielerischen Grundlagen in den Mittelpunkt. Die Aktualisierung konzentriert sich vollständig darauf, zentrale Mechaniken zu verfeinern und Funktionen so nah wie möglich an ihre geplante Endfassung heranzuführen.

Im Fokus stehen Verbesserungen an der Navigation, überarbeitete Eingaben für Grinds, die Entfernung des experimentellen Menüs sowie weitere Anpassungen am allgemeinen Gameplay. Die Entwickler wollen damit sicherstellen, dass das Fundament des Spiels stabil und konsistent funktioniert, bevor weitere Inhalte folgen.

Session: Skate Sim ist auf PlayStation 4|5, Xbox Series X|S, Xbox One und PC verfügbar und erhält mit dem Core Update einen klaren Schritt in Richtung finaler Spielstruktur.