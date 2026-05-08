Session: Skate Sim: Throwdowns Update bringt neue realistische Board-Animationen

Mit dem neuen Throwdowns Update erhält Session: Skate Sim eine kleine, aber spürbar immersive Erweiterung, die das Skate-Erlebnis realistischer gestalten soll.

Im Mittelpunkt stehen neue Animationen rund um das sogenannte Throwdown-System. Dabei wird das Skateboard nun natürlicher auf den Boden geworfen, vom Skater aufgenommen und flüssiger in Tricks integriert.

Diese Anpassung soll vor allem die Übergänge zwischen Bewegung und Trickausführung realistischer wirken lassen und das Gesamtgefühl der Simulation weiter verfeinern.

Auch wenn das Update inhaltlich eher klein ausfällt, zielt es klar auf mehr Authentizität im Gameplay ab und verstärkt den Fokus auf ein möglichst realistisches Skateboarding-Erlebnis.

Session: Skate Sim ist für PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One und PC erhältlich.