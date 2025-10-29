Session: Skate Sim: Von Los Angeles inspirierte Inhalte und Update live

NACON und creā-ture Studios freuen sich, neue zusätzliche Inhalte für Session: Skate Sim anzukündigen, die von Los Angeles inspiriert und ab heute für Konsolen und PC verfügbar sind. Sie kommen zusammen mit dem kostenlosen großen Update „Flow“ als Teil des dritten Jahres.

Drei Jahre nach seiner Veröffentlichung entwickelt sich Session: Skate Sim mit nicht weniger als acht zusätzlichen Inhaltspaketen und zahlreichen Updates weiter. Mit dem Ziel, das ultimative Skateboard-Spiel zu werden, verbessert das Studio kontinuierlich seine Systeme und berücksichtigt dabei das Feedback einer Community, die bereits mehr als 4 Millionen Spieler umfasst.

Im Herzen der Stadt der Engel können die Spieler jetzt einen neuen Ort erkunden, der von den legendären Skateparks von Venice Beach inspiriert ist. Dieser legendäre Ort an der Küste von Los Angeles zieht mit seiner einzigartigen Atmosphäre und dem atemberaubenden Blick auf den Pazifik urbane Skateboard-Fans an.

Es ist der perfekte Ort, um den 3. Geburtstag des Spiels zu feiern! Dieses zusätzliche Update bringt 6 neue Gegenstände im Object Dropper sowie 2 exklusive Outfits.

Flow ist Teil einer Reihe von Updates, die das Gameplay verbessern, das Spielerlebnis mit von der Community gewünschten Features bereichern und Verbesserungen der Lebensqualität integrieren sollen, um seine Position als Maßstab des Genres zu stärken.

Es bringt mehrere Überarbeitungen von Tricks mit sich, die sowohl die Steuerung als auch die Animationen verbessern – darunter Goofy Stance, Powerslide, Revert und Manual.

Außerdem gibt’s neue Anpassungsoptionen für deinen Avatar, wie Kleidung der beliebten Skate-Marke Enjoi und verschiedene Socken (in unterschiedlichen Längen und Farben), damit die Spieler ihren Stil an jeden Spot anpassen können.