Session: Daewon Song kündigt Preview-Version für Xbox an

Profi-Skateboarder Daewon Song präsentiert die Qualitäten von Session und kündigt die Preview-Version für Xbox an.

Der in 2006 vom Thrasher Magazine als Skater des Jahres ausgezeichnete und 2017 in die Skateboarding Hall of Fame aufgenommene Daewon Song ehrt NACON, indem er Session vorstellt, den neuen Skateboarding-Titel von crea-ture Studios.

Session – Xbox Preview-Version herunterladen

Hierbei fand sich auch die Gelegenheit, das neue Update anzukündigen, das ab sofort im Early Access auf Steam (PC), Xbox Series X|S und Xbox One verfügbar ist.