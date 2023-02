Seven Doors: First-Person-Rätselspiel erscheint im Februar

Autor:, in / Seven Doors

Das First-Person-Rätselspiel Seven Doors erscheint im Februar für PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S und Nintendo Switch.

SOEDESCO bestätigt das Veröffentlichungsdatum für das First-Person-Rätselspiel Seven Doors. Am 21. Februar 2023 wird das Spiel digital auf PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S und Nintendo Switch erscheinen. Das Spiel wird auf allen Plattformen für 4,99 € erhältlich sein.

In diesem First-Person-Rätselspiel löst ihr Rätsel, entschlüsselt Geheimsprachen und überlebt tödliche Fallen in sieben verschiedenen Atmosphären voller Geheimnisse und Rätsel.

Taucht ein in einzigartige Umgebungen: Ob eine dunkle, antike, barocke Atmosphäre oder ein riesiges Schachspiel, kein Raum ist wie der andere. Testet eure Fähigkeiten beim Lösen von Rätseln und findet heraus, was sich hinter der siebten Tür verbirgt – vorausgesetzt, ihr schafft es durch alle sieben.

Features

Entdeckt sieben Rätsel hinter sieben verschiedenen Türen, jedes mit seiner eigenen einzigartigen Umgebung

Erlebt ca. 2–3 Stunden herausfordernden Rätselspaß

Lasst euch von dem von Kritikern hochgelobten Soundtrack mitreißen

Entdeckt noch mehr geheime Rätsel nach der siebten Tür in dieser neuen, erweiterten Version des Spiels

Screenshots zum „First-Person-Puzzle-Mystery“-Spiel gibt es hier zu sehen: