Shadow Gambit: The Cursed Crew: Piratencrew setzt im Stealth-Strategiespiel seine Kräfte ein

In Shadow Gambit: The Cursed Crew setzt eine verfluchte Piratencrew bei der Suche nach den legendären Perlen ihre Kräfte ein.

Das deutsche Entwicklerstudio Mimimi Games kündigt Shadow Gambit: The Cursed Crew für eine Veröffentlichung in diesem Jahr auf Xbox Series X|S, PlayStation 5 und PC an.

Angesiedelt in einer alternativen Geschichte des Goldenen Zeitalters der Piraterie, schließen sich Spieler in diesem Stealth-Strategiespiel einem Geisterschiff mit einer lebenden Seele an und stellen eine verfluchte Piratencrew zusammen.

Um der bedrohlichen Armee der Inquisition zu trotzen, die sich zwischen euch und dem geheimnisvollen Schatz des legendären Kapitäns Mordechai steht, setzen Spieler übernatürliche Kräfte ein.

Weitere offizielle Details zu Shadow Gambit: The Cursed Crew:

Stellt eure verfluchte Piratencrew zusammen

Begebt euch mit der verfluchten Piratin Afia auf eine Reise und sucht die legendären Schwarzen Perlen, um eure eigene verfluchte Crew wiederzubeleben. Jeder eurer acht Schiffskameraden ist ein spielbarer Charakter mit einer eigenen Persönlichkeit und einzigartigen übernatürlichen Kräften. Schießt Freund oder Feind mit Gaëlles magischer Kanone ab, benutzt Mr. Mercurys Seelenanker, um ein magisches Portal zu öffnen, oder sprintet mit Afias mythischem Schwert durch Raum und Zeit für sekundenschnelle Stealth-Angriffe.

Überlistet euren Feind

Führt einen epischen Raub durch und birgt einen geheimnisvollen Schatz von überirdischer Macht, um die Armee der Inquisition zu besiegen. Infiltriert ihre Festungen. Schleicht euch hinter die feindlichen Linien. Kombiniert geschickt die magischen Fähigkeiten eurer Mannschaft, um eine Vielzahl von Gegnern mit sorgfältig durchdachten Taktiken auszuschalten. Fühlt euch wie ein brillantes Superhirn, wenn euer Plan perfekt aufgeht!

Euer Schiff, euer Zuhause

Kommt auf die Red Marley, ein Geisterschiff mit einer lebendigen Seele. Plant an Deck euer nächstes Abenteuer oder vergnügt euch einfach mit euren Mannschaftskameraden, während sie ihr Unleben genießen. Lernt diese legendären, verfluchten Piraten der verlorenen Karibik kennen. In individuellen Charaktermissionen erfahrt ihr mehr über ihre Hintergrundgeschichte, lernt, wer sie sind und was sie auf ihre verfluchte Reise geführt hat.

Entdeckt die Verlorene Karibik

Geht an Land auf einer Vielzahl von exotischen Inseln in der verlorenen Karibik. Von Orten, die von verfluchter Seelenmagie durchdrungen sind, bis hin zu tropischen Stränden und lebhaften Piratensiedlungen: Jede Insel ist ein einzigartiger, handgefertigter Sandkasten, in dem Abenteuer auf euch warten.

Spielt es nach eurem Geschmack

Wählt eure Crew-Mitglieder frei aus, bevor ihr euch auf die Missionen begebt. Nutzt ihre einzigartigen Fähigkeiten, um neue Strategien gegen die Kräfte der Inquisition zu finden. Legt euren eigenen Weg fest, um jede Insel zu betreten und zu verlassen, spielt verstohlen oder frontal und nutzt die Umgebung zu eurem Vorteil. Es ist eure Spielwiese, auf der ihr experimentieren könnt!

Manipuliert die Zeit und experimentiert

Die mächtige Zeitmanipulationsmagie eures Geisterschiffs steht euch zur Verfügung. Haltet die Zeit an, um eure strategischen Entscheidungen zu überdenken, oder reiht mehrere Charakteraktionen aneinander. Haltet jeden Moment fest, um sofort zurückzukehren, wenn die Dinge aus dem Ruder laufen. Ändert eure Herangehensweise und Taktik, um eigene, einzigartige Lösungen für jeden Moment im Spiel zu finden – in eurer eigenen Zeit!

Ankündigungs-Trailer

Kommentierter Gameplay-Trailer