Shadow Labyrinth: Spielerlebnis mit großem Patch 1.1.0 und neuen Komfortfunktionen verbessert

Update 1.1.0 führt Explorer Mode, optimierte Steuerung und verbesserte Reisefunktionen für Shadow Labyrinth ein!

Shadow Labyrinth erhält mit Patch 1.1.0 ein umfangreiches Update, das direkt auf Rückmeldungen der Community reagiert und das gesamte Spielerlebnis auf Xbox und anderen Plattformen spürbar verfeinert.

Die Entwickler überarbeiten die Spielbalance grundlegend und führen den neuen Explorer Mode ein, der den Schwierigkeitsgrad für Spieler reduziert, die sich stärker auf Erkundung und Story konzentrieren wollen.

Zusätzlich bringt das Update mehrere Quality of Life Verbesserungen mit sich, darunter optimierte Fast-Travel Optionen, die das Navigieren in der düsteren Spielwelt deutlich angenehmer gestalten.

Auch die Steuerung von Mini-PUCK wurde überarbeitet, sodass Bewegungen und Interaktionen präziser und flüssiger ablaufen. Patch 1.1.0 ist ab sofort verfügbar und richtet sich an alle, die Shadow Labyrinth mit verbesserten Gameplay-Mechaniken, angepasstem Schwierigkeitsgrad und mehr Komfort erleben möchten.