Shadow of the Ninja: Reborn: Die Entstehung im Dokumentarvideo

Die Entstehung von Shadow of the Ninja Reborn gibt es jetzt in einem Dokumentarvideo zu sehen.

Letzte Woche (29. August) wurde Shadow of the Ninja – Reborn von ININ/NatsumAtari für PC, Xbox Series S|X, Nintendo Switch und PlayStation 4|5 veröffentlicht.

Jetzt wurde ein neues Video veröffentlicht, es geht im Wesentlichen um die Geschichte von Shadow of the Ninja und die Entstehung der jüngsten Veröffentlichung, Shadow of the Ninja – Reborn: