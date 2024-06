Shadow of the Ninja: Reborn: Remake zum NES-Klassiker erscheint im August

Das Remake zum NES-Klassiker Shadow of the Ninja Reborn erscheint im August.

Es ist offiziell – Shadow of the Ninja Reborn bahnt sich seinen Weg auf alle Konsolen und wird am 29. August 2024 weltweit veröffentlicht.

Holt euch die digitalen Versionen dieses mit Spannung erwarteten Remakes für 19,99 € auf Nintendo Switch, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox Series X/S und Steam. Nintendo Switch und PlayStation 5 werden physische Versionen für 29,99 € erhalten, während Limited und Collector’s Editions bei Strictly Limited Games vorbestellt werden können.

Shadow of the Ninja (in Europa und Australien auch als Blue Shadow bekannt) gilt als eines der besten Zwei-Spieler-Koop-Spiele für den Nintendo Family Computer (NES) in den frühen 90er-Jahren und machte NatsumeAtari und TENGO PROJECT zu einem der größten Actionspiele überhaupt. Von den Machern der letzten Hits, Ninja Saviors: Return of the Warriors und Pocky and Rocky Reshrined, liefert Tengo Project dieses Remake eines legendären NES-Titels direkt zu euch nach Hause.