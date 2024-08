Shadow of the Ninja: Reborn: Xbox Demo ab sofort verfügbar

Xbox-Spieler können sich ab sofort eine Demo zu Shadow of the Ninja: Reborn herunterladen.

Spannende Zeiten für Xbox-Spieler, denn Shadow of the Ninja: Reborn erscheint nicht nur am 29. August, sondern bietet jetzt auch eine kostenlose Demo im Microsoft Store an.

Somit könnt ihr jetzt schon den Spaß und die Herausforderung eines echten Klassikers erleben.