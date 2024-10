Shadow Tactics: Aiko’s Choice: Xbox-Release für Nikolaus festgelegt

Aiko’s Choice, die eigeneständige Erweiterung zu Shadow Tactics, wird am 6. Dezember für Xbox veröffentlicht.

Daedalic Entertainment freut sich, ankündigen zu können, dass Shadow Tactics: Aiko’s Choice, die eigenständige Erweiterung zu Shadow Tactics: Blades of the Shogun, am 6. Dezember 2024 endlich für PlayStation- und Xbox-Spieler erhältlich sein wird.

PlayStation 5 und Xbox X|S -Spieler können das Spiel ab heute vorbestellen und erhalten bis zur Veröffentlichung einen Rabatt von 10%.

Aiko’s Choice wurde von den renommierten Mimimi Games entwickelt und baut auf dem Erfolg des Basisspiels auf, das für sein tiefgründiges taktisches Gameplay und das fesselnde Setting im Japan der Edo-Periode weithin gelobt wurde.

Konsolenspieler können sich auf das gleiche packende, schleichende Strategiespiel freuen, das Shadow Tactics zu einem Favoriten gemacht hat, jetzt optimiert für PlayStation und Xbox.

Preise & Editionen Das Spiel wird zu einem Preis von 19,99 € erhältlich sein (mit einem Rabatt von 10 % bis zur Veröffentlichung für alle Editionen). Für diejenigen, die mehr wollen, werden neben dem Basisspiel auch andere Editionen veröffentlicht:

Shadow Tactics: Aiko’s Choice Basisspiel: €17,99 bis zur Veröffentlichung (€19.99 bei Veröffentlichung)

Shadow Tactics: Aiko’s Choice Deluxe Edition: Enthält das Aiko’s Choice-Basisspiel + Aiko’s Choice-Soundtrack (mit Titeln aus Blades of the Shogun): €22,49 bis zur Veröffentlichung (€24,99 bei Veröffentlichung)

Shadow Tactics Ultimate Bundle: Enthält das Aiko’s Choice-Basisspiel + Blades of the Shogun-Basisspiel + Blades of the Shogun Artbook/Strategy Guide + Aiko’s Choice Soundtrack: 62,99 € bis zur Veröffentlichung (69,99 € bei Veröffentlichung)