Shadow The Hedgehog: Neues SEGA-Markenzeichen entfacht Spekulationen über Remake

Deutet ein frisches SEGA-Patent auf ein Remake von Shadow the Hedgehog hin – oder kommt ein neues Sonic-Spiel mit dem finsteren Igel?

SEGA hat kürzlich ein neues Markenzeichen für Shadow the Hedgehog eingereicht, was bei Fans weltweit Spekulationen über eine mögliche Rückkehr des düsteren Rivalen von Sonic ausgelöst hat.

Das Patent, das vor wenigen Tagen registriert wurde, könnte laut Community entweder auf ein kommendes Remake des Shadow the Hedgehog-Klassikers für PS2 oder auf ein völlig neues Sonic-Spiel mit Shadow als Hauptfigur hinweisen.

Während SEGA bislang keine offizielle Ankündigung gemacht hat, sorgt der Zeitpunkt der Eintragung für Aufsehen – insbesondere, da Shadow auch im Sonic the Hedgehog 3-Film eine zentrale Rolle spielt. Viele Fans halten es daher für wahrscheinlich, dass SEGA die Gelegenheit nutzen wird, um den beliebten Antihelden wieder in den Mittelpunkt eines modernen Spiels zu rücken.

Ob es sich tatsächlich um ein Remake oder um ein neues Kapitel im Sonic-Universum handelt, bleibt abzuwarten – doch das neue Markenzeichen zeigt eindeutig, dass Shadow the Hedgehog wieder ins Rampenlicht rückt.